“云端”传递守望相助的情谊

人民网巴黎5月12日电（记者刘玲玲）在线学汉语、和中医专家一起“云养生”、观看抗击疫情纪录片、在数字图书馆平台阅读中文书籍、通过图片和视频“云游中国”饱览中国山川名胜……面对新冠肺炎疫情，巴黎中国文化中心推出了形式多样的线上活动，在保障学员“居家上课不停摆，文旅活动不打烊”的同时，分享中国抗疫经验和做法、传递战疫信心和希望，开辟中法文化交流新空间，赢得当地民众积极评价。

“通过观看影片，我对新冠病毒有了客观了解，消除了对病毒的恐惧心理。”在看完巴黎中国文化中心网站推送的纪录片《中国抗疫志》后，学员黛勒翡娜留言表示，“看到中国成功战胜疫情，我对法国赢得疫情胜利有了信心。”据了解，巴黎中国文化中心网站自3月以来开设“抗疫专题新闻和视频”专栏，推送多部抗疫纪录片和新闻短片，向法国民众深入客观地介绍中国政府采取的抗疫政策和有效措施，讲述中法以及世界各国团结抗疫的感人故事，受到许多网民的关注并在网站积极留言。

法国自3月17日开始实施“封城”等管制措施。针对一些民众不适应长时间居家隔离生活的情况，巴黎中国文化中心邀请中医专家在线开展了养生教学，和法国民众一起“云养生”，并辅以防疫知识介绍。线上“云养生”活动在中心官网及社交平台收获了大批粉丝，为法国民众在疫情期间带来一剂舒压良方，助其树立信心，乐观抗疫。

中心评剧班的学员伊芙瑞很喜欢这些视频养生课：“这些养生技巧十分实用，可以帮助我们缓解焦虑情绪，调解身心，保证自己的健康。”巴黎中国文化中心还收到了许多民众的热心来电和邮件，纷纷表示希望了解更多中医养生的相关理论与方法。

疫情期间，巴黎中国文化中心将所有教学培训课程移至线上，实现线上、线下教学及活动的无缝衔接。同时，中心还上线了“云·游中国”专栏，通过图片、视频、展览等丰富资源为法国民众带来了“诗和远方”，使其足不出户便能饱览中国锦绣风光、领略多彩民俗文化。“这个展览十分生动好看，用我刚学会的一个成语来形容就是‘身临其境’，让我更加想去中国学习或者生活了。”汉语初级班学员芙罗拉说。

巴黎中国文化中心近日还与国家图书馆合作，推出了数字图书馆平台，以互联网、数字化的方式向法国读者提供内容丰富、类型多样的图书和全文数据库，资源总量超过18000种。该平台一上线，便受到众多读者的热捧。一名叫做迪迪埃的读者评价说，这一平台不仅可以在线阅读名著还可以观看大量公开课，为他的居家隔离生活带来了很大乐趣。

巴黎中国文化中心主任佘明远表示，近两个月来，中心网站浏览量屡创新高，许多网民在中心脸书和推特上热烈交流互动，掀起中法文化交流的热潮。他说，“中心将举办更多的线上活动，用温暖的‘中国故事’诠释‘人类命运共同体’，陪伴法国人民以‘艺’抗疫，传递守望相助的情谊，促进两国民心相牵。”

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