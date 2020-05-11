印尼雅万高铁全线首个多跨刚构连续梁顺利合龙

人民网雅加达5月10日电（记者 徐伟）5月10日，印度尼西亚雅万高铁全线首个多跨刚构连续梁顺利合龙，是雅万高铁建设克服当地新冠肺炎疫情影响，取得的又一重大进展，标志着项目全线最长的2号特大桥施工进入攻坚阶段。

据了解，雅万高铁2号特大桥全长35.763千米，此次合龙的刚构连续梁由中国电建集团雅万高铁项目部负责施工，该连续梁长213.8米，跨越两条高速公路匝道和一座立交桥，陆地交通网密集，车流量大，施工环境复杂，安全风险高。连续梁主跨采用悬臂挂篮法施工，边跨采用支架现浇法施工。为推进项目施工安全、优质、高效展开，中方建设团队围绕连续梁施工开展重点攻关，通过在施工过程中严格落实“三检三验”和“升级报验”制度，积极与国内外科研单位开展合作，确保安全保障和质量监管到位。

雅万高铁全长142千米，其中桥梁长度87.6千米，占比61.6%。全线连续梁共28联，已合龙2联，正在施工26联。特别是紧邻高速公路及居民密集区的2号特大桥，多次跨越立交桥、高速公路互通匝道及河流，连续梁密度之高在国内高铁建设中也较为少见，是全线控制性重难点工程。

当前，尽管印尼新冠肺炎疫情防控形势严峻，但雅万高铁中方各参建企业进一步加强与印尼各方沟通联系，认真分析评估疫情对项目建设产生的影响，科学合理地优化调整施工组织安排，积极努力做好疫情防控与工程建设等工作。

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