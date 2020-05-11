吉布提授予中国抗疫医疗专家组“独立日勋章”

人民网约翰内斯堡5月10日电（记者 吕强） 吉布提市消息：10日，吉布提总理卡米勒在吉布提人民宫举行授勋仪式，向中国援吉布提抗疫医疗专家组授予吉布提共和国“独立日勋章”。专家组组长曾勇被授予“军官级独立日勋章”，其他11名队员被授予“骑士级独立日勋章”。

授勋仪式上，卡米勒再次感谢中国政府向吉布提派出抗疫医疗专家组大力支持吉抗疫工作，并高度评价了专家组的工作成果，对他们的敬业精神表示赞扬。卡米勒说，专家组同吉高层和医疗专家探讨交流，深入吉抗疫一线参访考察、了解疫情，并结合吉布提国情向吉方提出意见建议，得到吉同行的广泛赞赏。

中国驻吉布提大使卓瑞生表示，派遣抗疫医疗专家组是中吉、中非友谊的最佳诠释，谱写了中吉友谊的崭新篇章。专家组组长、四川大学华西医院副院长曾勇表示，病毒没有国界，是全人类的共同敌人，专家组与吉布提同行分享中国经验，一起携手抗疫，是践行“中非命运共同体”的最佳力证，“我们相信在吉布提政府的领导下，在中国和国际社会的协助下，团结一心，共同努力，最终吉布提将取得疫情抗击战的胜利”。

据了解，吉布提共和国“独立日勋章”于1978年6月27日该国独立时设立，单次授勋一般不超过3人，此次同时为12人授勋，从勋章数量和礼仪规模上在吉布提历史上均属首次。

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