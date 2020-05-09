抗疫无国界 全球如何面对疫情新常态

人民网旧金山5月8日电（记者 邓圩）美国西部时间5月7日下午6点，中美顶尖医学专家举行了一场跨越太平洋的线上研讨会，中国人民耳熟能详的钟南山院士、张文宏教授和乔杰院士，与美国国家科学院院士、哈佛大学公共卫生学院教授、前哈佛大学公共卫生学院院长Barry R. Bloom博士，耶鲁大学公共卫生学院院长、耶鲁大学公共卫生教授Sten H.Vermund教授，以及纽约大学朗格尼医学中心、Tisch医院医学主任Brian P. Bosworth教授就全球“如何为疫情新常态做好准备”，向全球网友分享了自己的研究和观点。

抗疫无国界，钟南山院士、张文宏教授和乔杰院士在研讨会上将中国经验分享给大家。钟南山院士介绍了新冠肺炎防控的中国策略，讲述了从武汉“封城”到全国联防联控的中国经验，他还介绍了临床研究证实连花清瘟胶囊对轻症患者的有效性。

Barry R. Bloom博士表示，即便医疗服务是各国本土的，但所有关于医疗健康的研究都是全球性的。他认为，此次疫情带来的新常态将促进人类以共同的经验和动力，来创新全球医疗健康合作。但他也指出，国家之间的竞争也会更加激烈，强大的国家将寻求更大的优势，而发展中国家充满更多的不确定性。

“要抗疫，要打胜仗，一定要全球联合，没有人能够独善其身。”美国乔治·布什美中关系基金会联合创始人、副主席、美中抗击新冠病毒行动网络主席方李邦琴女士在接受记者采访时表示，新冠肺炎正在全球蔓延，给世界范围内公共卫生系统带来巨大挑战。全球医疗专业和学术界亟需建立一个协同平台联合防控，GACC（全球抗击新冠病毒肺炎联盟）由此诞生，平台致力于搭建全球医疗顶级专家的合作平台，共同分享经验，相互提供技术支持。接下来还将组织一系列在线论坛和学术研讨会。

“希望请来中美最好的专家，让医学界和学术界携手解决疫情的问题。不要听信错误的信息，听听科学家怎么说，科学家说病毒来源于自然界，科学家说我们需要团结抗疫。”方李邦琴说。

研讨会与会专家一致认同Barry R. Bloom博士提出的新常态下全球积极的变化，支持科学和医学界创新的投资获得积极增长，世界各地工人和弱势群体的需求受到关注，更多的努力致力于减少世界不平等。

疫情过后的人们在新常态下的生活将是什么样子，专家认为，将是对流行病的持续关注，对安全可靠信息的需求——人们将习惯保持社交距离、佩戴口罩和工作场所使用消毒液，对旅客、尤其是国际旅客的限制也将是常态，而人们面临疫苗、免疫、药物和科学监测等方面信息的甄别。他强调，“疫情中我们最应该相信的是科学家，倾听科学的信息。”

此次研讨会由GACC(全球抗击新冠病毒肺炎联盟)发布，乔治布什美中关系基金会—美中抗击新冠病毒行动网络、中科健康、腾讯医疗、中投中财联合主办。研讨会同时得到哈佛中国健康合作项目、北京大学教育基金会（美国）、方李邦琴基金会、EMBA国际联盟等机构与组织的协助，得到了中华人民共和国驻旧金山总领事馆和旧金山-上海姐妹城市委员会的支持。

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