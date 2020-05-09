中国企业全力支持菲律宾抗击疫情。

人民网曼谷5月9日电（记者 赵益普）5月8日下午，中国国家电网公司在菲律宾红十字会总部向菲律宾红十字会捐赠50万个医用口罩。

中国驻菲律宾大使馆经商参赞江建军在捐赠仪式上表示，新冠疫情在菲暴发以来，菲政府、民间机构和民众采取有效措施，积极应对疫情，付出艰苦努力，作出巨大牺牲。中方对此感同身受，积极提供力所能及的支持。中国政府已经提供大批援助物资。与此同时，我们也鼓励中资企业捐款捐物，帮助菲方抗疫。红十字会是菲律宾重要的人道主义组织，在这次抗击新冠疫情冲在前线，我们对此表示敬意，也希望通过你们将这次中国国家电网捐赠的50万个医用口罩尽快送到最需要的人手里，助力菲方抗疫斗争。

菲律宾红十字会秘书长伊丽莎白表示，目前菲正处于抗疫斗争最关键的时期，需要大量医疗物资。菲律宾红十字会从中方采购了大批医疗物资，也获得中方很多捐赠。同时，还有一些中方专家不辞艰辛来菲帮助我们安装调试检测设备，为菲方抗疫工作提供了巨大帮助。目前，菲口罩等抗疫物资消耗量非常大，中国国家电网捐助的这批口罩非常及时，我们将尽快发放到最需要的人手里。感谢中方的帮助，希望双方接下来进一步加强合作，一起战胜疫情这个人类共同的敌人。

自新冠疫情在菲爆发以来，在菲中资企业感同身受，踊跃支持菲抗疫斗争，将来自中国人民的爱心送到当地最需要的人手中。大批在菲中资企业在疫情期间维持基本民生业务，保留就业岗位，积极履行企业社会责任，同时在力所能及的范围内捐款捐物。

截至5月8日，国家电网、中国银行、攀华集团、中国信科、中国电建、中国路桥、中国铁设、中国地质、中国建筑、中国能建、青建公司等在菲中资企业已向菲方捐助医疗物资近300万件（各类口罩265万个，防护服、手套、护目镜等25万件），捐赠各类生活物资和捐款总值近千万比索。此外，国家电网参股的菲律宾NGCP公司向菲律宾政府捐款10亿比索，中国电信参股的菲律宾DITO公司向地方政府捐赠37.5万公斤大米，浙江大华公司向菲方捐赠摄像测温系统，华为公司向碧瑶市医院提供远程CT诊疗系统技术支持等。一些国际化的中国公司也主动向菲律宾伸出援手，其中阿里巴巴马云基金会首批向菲律宾政府捐赠了5.7万份试剂和50万个医用口罩，第二批5万份试剂将于近期捐出，抖音（TikTok）公司向菲律宾总医院医学基金会捐赠了100万美元，51talk公司捐赠了525万比索抗疫物资等。圣湘生物、华大基因等中国医疗物资生产企业积极保障菲律宾采购需求，专门派出技术团队提供人员培训、设备调试和技术支持，有力支援了菲律宾抗疫工作。

与此同时，中国政府为菲律宾政府抗疫提供了大批援助。截至5月8日，已有30台呼吸机、10.2万份检测试剂、4万个医用N95口罩、31万个医用外科口罩、1.5万套防护服运达菲律宾，另有100台呼吸机、15万份核酸检测试剂、7万件医用防护服、7万只N95口罩、130万只医用外科口罩和7万个医用护目镜将陆续运抵。此外，中方还积极协助菲方在华采购紧缺医疗物资，目前已有大批药品、检测试剂和设备及其他关键设备运抵菲律宾，后续还有大量紧缺药品、呼吸机、检测试剂和设备的采购正在抓紧落实。

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