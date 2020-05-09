“当你无法回家，家乡会因你而来”

人民网罗马5月9日电（记者 叶琦）“慈母手中线，游子身上衣”，此刻这句我们耳熟能详的诗词，不仅是一种文化传承，更是一种情感的寄托和海外游子心底最深处的感激！

意大利疫情肆虐之时，豫籍旅意华侨华人与留学生、访问学者们接到了来自河南省人民政府捐赠的防疫物资，让身处危难之际的旅意豫籍侨胞真切感受到家乡政府和父老乡亲的关怀，深刻理解了：祖国永远是有力的靠山，家乡永远是温暖的港湾！

近日米兰中国文化中心受到委托，负责在意大利发放由河南省外办、河南省对外友好协会协调牧原集团捐赠的3万只医用防护口罩。口罩一经运抵，中心与意大利龙甲教育工作人员结合前期的需求统计，立即开展了捐赠物资的分批发放和邮寄工作：一部分口罩分发到居住和学习在罗马、米兰、佛罗伦萨、那不勒斯等意大利近四十个城市中的300余名河南籍侨胞与留学生手中；其余部分捐赠给近年来关注河南发展，为中原文化走进意大利提供平台的当地政府和友好团体及合作机构。努力把善事做好、做精、做细，把河南省人民政府和家乡亲人的关怀及时准确地送到需要帮助的豫籍侨胞和留学生手上，让更多的意大利人切实感受到中国人民、河南人民漂洋过海送来的大爱与友谊。

接受到这批口罩的米兰市一区政府、八区政府、米兰市外办，巴兰扎泰市政府，米兰的警察局、宪兵队、医院、中小学等纷纷表示对来自老朋友中国的感谢，与对危机时刻患难与共这种精神的赞扬。

目前，国内疫情已经得到了有效控制，人民生活逐步恢复正常，但外防输入，内防反弹的防疫压力既然艰巨。在此特殊的困难时期，在河南仍然需要大批防疫物资的关键时刻，河南省人民政府还时刻惦记着豫籍同胞，在物流不畅的情况下，千方百计疏通环节，协调资源，给远在万里之遥的河南游子送来政府和家乡人民的深切关怀。使得旅意河南籍华人深受感动，倍感温暖。

河南是中国文化大省，通过米兰中国文化中心这个平台，河南省与意大利的文化交流活动日益广泛而深入。近年来，每逢重要节点，中心都积极向意大利华人社会和当地民众展示来自“老家河南”的中国文化元素，中原文化已经深深植根于意大利主流社会之中。在河南省人民政府和外办的指导和帮助下，米兰中国文化中心将不负重托，团结广大关注与支持河南发展的旅意侨胞和意大利友好人士，更加积极开展工作，为把中意文化交流推上一个新的高度、让中原文化在意大利开花结果。

“岂曰无衣，与子同裳”，我们也更加坚定了与所在国人民一道打赢疫情阻击战的决心和信心。待花开疫散，我们一起回家！

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