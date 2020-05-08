蒙古国新增1例新冠肺炎患者 累计增至42例

人民网乌兰巴托5月8日电（ 记者 霍文）蒙古国传染病研究中心主任尼玛呼5月8日在卫生部例行新闻发布会宣布，又有1名乘坐“法兰克福—乌兰巴托”航线包机回国的蒙古国公民确诊感染新冠肺炎，该国新冠肺炎患者累计共42例，包括38名蒙古国公民、1名法国公民和3名土耳其公民。目前，13名患者治愈，29名患者接受治疗。

3月10日，2日乘坐“莫斯科—乌兰巴托”航班来蒙的法国公民确诊为蒙古国首例新冠肺炎病例。16日、17日、18日“柏林—莫斯科—乌兰巴托”航线包机各有1人确诊，21日4人确诊。16日“首尔—乌兰巴托”航线包机2人确诊。26日、28日“伊斯坦布尔—乌兰巴托”航线包机各有1人确诊。28日搭乘韩国“首尔—乌兰巴托”航线包机的土耳其驻蒙使馆人员家属中，4月1日2人确诊，6日1人确诊。从蒙俄边境回国的公民中，4月8日、13日、16日、19日、20日、21日、22日、24日、25日、26日各有1人确诊，14日13人确诊。4月30日“首尔—乌兰巴托”航线包机1人确诊。5月3日“法兰克福—乌兰巴托”航线包机2人确诊。

据悉，目前在外国旅居的蒙古国公民超过19万人。2月1日以来，蒙古国政府应本国公民请求，通过铁路、公路和派出专机等运输方式，累计从外国接回万余人。截至目前，仍有近万名旅居外国的蒙古国公民申请回国。蒙古国政府近日将派出包机赴印度、土耳其等国接回本国公民。

2月13日，为防控新冠肺炎疫情，蒙古国进入部分地区防灾高度戒备状态。3月22日，蒙古国决定将防灾高度戒备状态延长至4月30日，期间停止所有集体活动，停运所有国际航班和国际客运列车，禁止任何外国人进入蒙古国境内。4月14日，蒙古国家紧急情况委员会会议决定所有学校最早9月1日开学。4月28日，蒙古国决定将防灾高度戒备状态延长至5月31日。

为提升新冠肺炎疫情防控能力，蒙古国21个省、首都9个区于5月6日至8日举行为期3天的疫情防控应急演练。蒙古国总理呼日勒苏赫、卫生部长萨仁格日勒、乌兰巴托市长阿玛尔赛汗等官员亲临现场观摩指导。演练期间，首都乌兰巴托市青格勒秦区7日当天进入戒备状态，禁止任何车辆和人员出入；汗乌拉区雅尔玛格体育馆建成了拥有300个床位的方舱医院，乌兰巴托市政府、紧急情况总局以及医疗、警察、交通、服务等各个部门相关人员参与，演练项目包括疫情一旦迅速扩大各部门之间如何协作，以及各部门如何操作应对等具体内容。

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