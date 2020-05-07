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51Talk援助菲律宾医疗物资完成捐赠

2020年05月07日21:05  来源：人民网-国际频道
 
51Talk援助菲律宾医疗物资完成捐赠

人民网曼谷5月7日电（记者 赵益普）“青山一道同风雨，明月何曾是两乡。”近日，中国在线青少儿英语品牌51Talk向菲律宾捐赠的75万元人民币抗“疫”物资顺利抵达菲律宾首都马尼拉，并在菲华商联总会的帮助下，第一时间运往至菲律宾国立大学-菲律宾总医院，圣卢克医疗中心等机构，帮助当地民众共克时艰，抗击疫情。

据透露，菲律宾新冠肺炎疫情暴发后，51Talk立即与菲律宾外交部、菲律宾驻华大使馆、中国驻菲律宾大使馆联系，在菲方协助下大力推进此次捐赠事宜。中国驻菲使馆也积极给予指导，并透过社交媒体官方账号发布了相关消息，最终通过菲华商联总会完成物资捐赠，给予当地医院抗疫支援。

在货物抵达之际，51Talk携手菲华商联总会在当地完成了物资交接，此次捐赠的医疗物资包括医用防护服和核酸检测试剂。

51Talk菲律宾公司总经理Jennifer Que在物资交接仪式上表示，菲律宾目前正受新冠肺炎疫情全球蔓延的影响，陷入医疗物资和设施短缺的困难，51Talk第一时间协调相关捐赠事宜，从多渠道筹备物资，最终向菲律宾捐赠了总价值75万元的防疫物资。她说：“患难识朋友，谊长情永在。相信菲律宾民众一定能战胜疫情，相信51Talk与菲律宾人民的深厚情谊也能永久留存。”

菲华商联总会常务理事兼外交委员会主任施超权表示，目前菲律宾抗疫正处于攻坚阶段，感谢51Talk对菲律宾给予的无私帮助，这份跨越重洋的情谊正是中菲两国人民守望相助的最好见证。菲华商联总会已经联系了菲律宾当地急需援助的医院，后续这批医疗物资会转运至菲律宾国立大学-菲律宾总医院，圣卢克医疗中心等机构，帮助到更多抗疫一线的医务人员。

菲华商联总会自1954年成立以来，逐步成为菲律宾华侨华人工商界的最高机构，不仅为菲律宾华人提供了许多援助，而且也对菲律宾当地的发展起到很大的促进作用。作为在国内率先挖掘菲律宾人才优势，规模化引入菲律宾外教的企业，51Talk在整合中菲两国教育优势资源，促进中菲教育合作一直起着不可替代的作用。

新冠肺炎疫情爆发以来，中国通过政府、民间、企业、华人华侨等不同渠道、以不同形式先后多次向菲律宾捐赠了防疫物资，支持菲律宾政府和人民抗击疫情，充分展示了中菲两国人民在患难中同舟共济、同甘共苦的友情。 

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(责编：崔越、杨牧)
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