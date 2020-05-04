驻符拉迪沃斯托克总领馆向华商发放健康包

人民网莫斯科5月3日电（记者殷新宇）中国驻符拉迪沃斯托克总领馆日前举行简短仪式，向现在领区的所有华商和务工人员发放健康包。闫文滨总领事参加并致辞。

截止目前，此次活动在俄罗斯滨海边疆区、萨哈林州、堪察加边疆区和马加丹州共统计到华商和务工人员2209名（包括其家庭成员）。所发放的健康包由黑龙江省有关部门和地方政府支援。总计发放77315个一次性医用口罩、6627个N95口罩、6627瓶消毒洗手液、6627包消毒湿巾和6627盒连花清瘟胶囊。

闫总领事表示，今天发放的健康包是沉甸甸的，首先是因为这里面包含着党中央、国务院和国家各有关方面对在境外辛苦打拼的华商和务工人员的关心、爱护和期盼，希望大家能够平安地度过目前这个特殊时期。其次是因为防疫物资种类较多，分量更足，希望可以更有力地支持大家在这里安心学习、工作。为发放健康包，总领馆进行了广泛统计和登记，力争做到“一个都不能少”，把祖国的关怀送到每位华商和务工人员手上和心中。

闫总领事强调，当前俄罗斯以及领区和滨海边疆区的新冠病毒疫情还在发展。由于工作性质以及经营和生活场所的条件，华商和务工人员一定程度上是新冠病毒的高危险易感人群。希望大家务必严肃对待，不要轻慢。与此同时，也无须恐慌，只要做好科学防疫，加强个人防护，完全可以确保平安。当前尤其不要着急复工经营。总领馆愿与大家并肩努力，共同战胜疫情，时刻准备为大家提供一切必要的支持和帮助。

华商代表发言时表示，能领到这么大的健康包既感到惊喜，更感到来自祖国的温暖。这个健康包也是个“安心包”，使华商有信心坚持在当地抗疫。

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