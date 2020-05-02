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旅法学界华侨支援法国抗疫 实际行动印证中法友谊

2020年05月02日09:10  来源：人民网-国际频道
 
旅法学界华侨支援抗疫。（上海高校平台供图）
旅法学界华侨支援抗疫。（上海高校平台供图）

人民网巴黎5月1日电（记者何蒨） 据记者了解，上海高校法国校友会联合平台（下文简称“上海高校平台”）筹集的含有65000只医用口罩、330套防护服的第一批医疗物资终于在4月下旬成功送达法国定向捐赠医疗单位。该批物资定向捐赠的医疗单位包括巴黎医疗急救队、南特医院、德拉巴尔市救护中心和比色特尔医院。

此次捐赠克服了法国“禁足令”后的多重困难，成功将第一批医疗物资送达受捐单位的医护人员手中，体现了上海高校平台与法国各行各业中法友好人士携手共进、共克时艰的深厚情谊。

募捐筹备小组物流负责人、上海大学法国校友会志愿者蔡聿明感叹道：“筹备的过程中，我们每天都做好了心理准备应对意料之外的变故。比如我们的物资临起飞时，突然听说飞行员感染了新冠病毒，物资运输因此而受到延误，一时间都感到很无奈。所幸物资都送到了，医护人员的笑容就是我们最大的动力。”

在复兴国际集团的帮助下，上海高校平台终于解决了中法航空运输的困难，并在法国国立工程师校友会的捐助下，解决了部分航空运费。此外，法国健康产业联盟-医疗物资采购便利平台的专业人员也作为上海高校平台的志愿者，积极参与救助活动。

在第一批医疗物资尚未抵达法国前，法国第三大社会援助协会“大众救济”协会就已为求助的法国医院送去应急口罩和洗手液，而该协会中有很多华人义务工作，来自华人的法国法翔速运公司也积极协助物资清关及运送。

在“携手共进、共克时艰”的共识下，以上海高校平台为首的募捐联盟在短短一个月中就增加了7家合作伙伴机构，获得27家机构的支持，同时通过微信平台吸引了众多献计献策的捐友。上海高校平台代言人、复旦大学法国校友会会长周琦表示：“我们的初衷就是在自己的能力范围内做些针对性的救急，这点我们做到了，我们成为几乎唯一可定向捐赠的平台，也为此付出了很大的努力。我们的真诚付出等到了大家的回应和支持，这就是最大的欣慰和继续行动的动力。”

截止至4月24日，上海高校平台已筹得160145.72元人民币，该捐款将用于第二批医疗物资的采购及运输费用，目标是将25万只口罩、防护服等物资在不久的将来运往法国。此外，捐友们已通过上海高校平台向法国总统夫人担任主席的巴黎医院-法国医院基金会捐赠善款28108欧元，该善款将用于为防疫一线工作人员修建休息室、提供营养餐等公益项目。

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(责编：刘洁妍、杨牧)
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