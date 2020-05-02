中国第35批援苏丹医疗队举行远程视频义诊活动

人民网喀土穆5月2日电（记者苏航）五一国际劳动节当日，中国第35批援苏丹医疗队为在苏中国留学生举行远程视频一对一义诊活动，让留学生足不出户便可享受优质医疗服务，参与人数达100余人，得到广泛好评。

当前，新冠肺炎疫情在全球快速蔓延，苏丹确诊患者达534例，疫情防控形势严峻复杂。中国第35批援苏丹医疗队针对在苏中国留学生对当前疫情存在焦虑恐惧情绪、疫情防控信心不足、意识不强等实际问题，主动创新医疗服务模式，通过远程视频方式进行义诊，为留学生们答疑解惑、解决问题。义诊涵盖内科、外科、骨科、中医科及影像科等多科室、多专业，医疗队员们耐心细致、尽职尽责的解答每一位留学生提出的问题，例如新冠肺炎的防控与防护、诊断及治疗、疫情期间如何做好心理调节、呼吸系统及消化道系统常见病及多发病的治疗等等。

在苏中国留学生们对医生们放弃休息时间开展远程视频义诊活动表示感谢，他们纷纷表示，“在苏丹新冠疫情防控的关键时刻，中国医疗队的专家们开展线上义诊活动使我们感到了家的温暖，我们紧张焦虑的心情得到缓解。”“有中国医疗队的白衣天使在身边，给我们带来了科学的防控知识，我们心里有底了，不害怕了！”“谢谢医生们的关爱，祖国亲人真好。”

中国援苏丹医疗队队长郭亚东在义诊结束后表示，苏丹疫情防控形势越是复杂严峻，我们就越是要承担更多的社会责任，要积极探索新的服务方式，通过开展线上线下培训、义诊、免费送药等方式，帮助中资企业、留学生解决在疫情防控和就医遇到的各种问题。郭亚东还表示，医疗队将定期为在苏华人华侨举行远程视频义诊活动，与华人华侨一起守望相助、共克时艰，努力做好大家的健康守护者，坚决完成祖国和人民赋予的神圣使命。

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