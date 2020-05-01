中国政府抗疫医疗专家组驰援科特迪瓦

人民网约翰内斯堡5月1日电（记者 吕强）阿比让消息：当地时间4月30日晚，刚结束在布基纳法索工作任务的中国政府抗疫医疗专家组乘包机抵达科特迪瓦首都阿比让博瓦尼国际机场。该专家组为中国政府首批赴非洲抗击新冠肺炎疫情医疗专家组之一，将继续在科特迪瓦与当地医疗机构合作抗疫。

科卫生部办公厅副主任索罗表示，中国是科特迪瓦的重要合作伙伴。科中关系保持高水平发展，各领域合作成果丰硕。中国是最早报告新冠肺炎疫情的国家，也是最早有效控制疫情的国家，在应对疫情方面经验丰富，值得科方学习借鉴。为此，科政府特别请求中国政府派出抗疫医疗专家组，为更好更快控制疫情提供帮助。感谢中方积极回应科方邀请，相信在中国专家组帮助下，科国内疫情定能早日结束。

中国驻科特迪瓦大使万黎表示，应科特迪瓦政府邀请，来自天津市人民医院、天津市卫健委和天津市疾控中心的专家组12名成员来到科特迪瓦，将开展为期约10天的交流活动。他们将同科方分享在一线抗击新冠肺炎疫情积累的宝贵经验，应科方要求指导培训科医务工作人员，并实地考察和调研当地疫情防控情况，为科政府提升防疫能力、完善防控体系提出有针对性的建议。据了解，还有几支援非抗疫医疗专家组已经或即将赴其他非洲国家支持当地抗击疫情。这体现了中非传统友谊和中非全面战略合作伙伴关系的高水平，也是中方秉持人类命运共同体理念，同非方构建更加紧密的中非命运共同体的最新实践。

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