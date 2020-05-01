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“祖国永远为我们遮风挡雨”

——驻美国大使馆为领区留学人员发送健康包

2020年05月01日14:16  来源：人民网-国际频道
 
“祖国永远为我们遮风挡雨”

人民网华盛顿5月1日电（记者 郑琪）“树高千尺根深在沃土，你是大地给我万般呵护”、“灾难面前，祖国永远为我们遮风挡雨”……连日来，越来越多的在美中国留学生收到了来自祖国的“健康包”，一句句真挚的感谢刷屏朋友圈。

中国驻美国大使馆寄出的“健康包”里，除了口罩、中药、消毒湿巾、防疫手册以外，还有一张印有二维码的爱心平安卡，扫码能看到中国驻美大使崔天凯专门为留学生录制的暖心视频。

自4月8日第一批防疫物资抵达华盛顿以来，驻美大使馆工作人员火速行动，为求高效、安全地把“健康包”送到留学生手中，在所辖领区制定了一个区别操作的分发方案：华盛顿特区及周边，由使馆工作人员自行分装“健康包”，由华人配送企业“熊猫外卖”点对点投递；东部各州，联系货运公司运输；西北部各州，通过美国联合包裹运送服务公司集中运送至各校学联，再由学联或学生团体分装，向学生分发。

“熊猫外卖”免费为华盛顿周边近4000多名学生派送健康包。参与配送的凯瑟琳·梦露曾在中国留学，她说：“我以前在中国留学时得到过很多中国人的关怀和帮助。回到美国后，有机会关心、关爱亲爱的中国朋友们，我很开心！现在我们不能手连手，但是最重要的是我们可以心连心。最有感染力的不是病毒，而是爱。中国，我爱你！希望我们可以一起克服疫情。”

在全球防疫物资极度短缺的情况下，收到祖国不远万里寄送的“健康包”，每一位中国留学生的心里都是暖暖的。高羽烨和李奇韦在华盛顿特区的加劳德特大学就读，这所大学是全美唯一一所专为聋人设立的大学。收到大使馆送来的“健康包”后，高羽烨激动得泪水模糊了双眼，借助手机说道：“谢谢！我们真的很需要健康包，感谢你们能关心我们中国留学生群体的需求。我们很开心，也很自豪有个强大的祖国后盾！”李奇韦在朋友圈晒出“健康包”，并写下“此生无悔入华夏，来生还在种花家”。

在美国南卡莱罗纳大学访学的教师鲁毅表示，在美国的留学生和访学人员是最多的，驻美大使馆严格统计，把祖国的关怀带到了有中国学生的所有美国高校，无论学校名气大小，一视同仁。“我们真真切切地感受到了来自祖国的一股暖流，一种自豪感油然而生！”鲁毅说。

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(责编：崔越、杨牧)
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