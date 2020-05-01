南非总统拉马福萨：感谢中国持续的帮助

人民网约翰内斯堡5月1日电（吕强、王磊） 4月30日，南非全国传媒集团在旗下电商平台位于约翰内斯堡的物流仓储中心举行仪式，向南非政府交接从中国采购的第二批抗疫捐赠物资。巨大的物流仓库里，一箱箱从中国采购的KN95口罩和医用口罩等防护物资码放整齐，等待被分送至南非各地。南非总统拉马福萨、中国驻南非使馆临时代办李南、全国传媒集团南非公司首席执行官普蒂等出席活动并详细了解抗疫物资的情况。

“十分感谢中国持续的帮助，期待南非人民能早日用上这批抗疫物资，全力投入到抗击疫情的战斗中去”，拉马福萨表示，在南非应对新冠肺炎疫情的特殊困难时期，今天的活动意义重大。感谢南非企业慷慨捐赠，并及时高效从中国采购运输南非急需的医疗物资，这充分体现了南非各界团结协作、共克时艰的决心和信心。拉马福萨说，正因中国政府大力支持和协助，才使得这批抗疫物资能顺利运抵南非。相信在包括中国在内的友好国家坚定支持下，南非必将能战胜疫情。

李南表示，在中方大力协助及双方密切合作下，南非全国传媒集团在20多天时间内完成了物资采购、通关启运并顺利运抵南非，速度之快、效率之高令人深受鼓舞，更加坚定了对中南并肩战斗、携手战疫的信心。李南介绍了中国政府和人民支持南非抗疫具体举措，表示南非企业从中国采购的抗疫物资及时运抵，是中方充分发挥产能优势，积极向南非等各国开放医疗物资出口市场，坚定支持南非政府和人民提升抗疫能力、战胜疫情的又一重大举措，也是双方共同落实两国元首共识的具体行动。

普蒂感谢中国政府及中方合作伙伴大力协助，确保抗疫物资及时顺利运抵南非。全国传媒集团还将从中国采购更多医疗物资，支持南非政府和人民尽早消灭疫情。

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