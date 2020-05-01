中国政府抗疫医疗专家组抵达吉布提

人民网约翰内斯堡4月30日电（记者 吕强） 吉布提市消息：30日，中国政府派往非洲的首批抗击新冠肺炎医疗专家组之一抵达吉布提安布利国际机场。该专家组在埃塞俄比亚完成为期两周的工作之后，将继续在吉布提与当地医疗机构合作抗疫。吉布提自3月18日报告首例新冠肺炎确诊病例以来，截至4月30日确诊病例达1089例，累计治愈出院病例642例。

吉青年与体育国务秘书卡米勒代表吉布提政府表示，中国抗疫医疗专家组的到来，是中国政府支持吉方抗疫的又一实际行动。中国政府和企业已经通过捐赠款物向吉方提供有力的物质支持，此次医疗专家组来吉分享抗疫经验，贡献中国智慧，必将进一步提振吉方战胜疫情的信心。

吉卫生部秘书长图拉布表示，中国政府派遣抗疫医疗专家组来吉，是吉中医疗卫生合作的又一历史性时刻，吉方对此由衷感谢。吉布提发生疫情以来，中方已经通过多种形式支持吉方抗疫。此次中国专家组将同吉医护人员深入交流，为其答疑解惑，并有针对性地提出防控和诊疗建议，将助力吉布提早日战胜疫情。

中国驻吉布提大使卓瑞生表示，在中国艰难抗疫之际，吉布提以实际行动对中国表达了团结和支持，中国人民将铭记于心。面对吉布提严峻的疫情形势，中国感同身受，第一时间动员协调各方伸以援手，多次向吉方捐赠款物，同吉专家举办视频会议。中国医疗专家具备丰富的一线抗疫经验，相信他们的到来定将助力吉布提更好抗击疫情。

该专家组一行12人来自四川大学华西医院、四川省疾病预防控制中心、四川省人民医院、西南医科大学附属医院和成都中医药大学附属医院，专业领域涵盖流行病、感染病、呼吸、重症、普通外科、检验及中西医结合等。在吉期间，专家组还将为在吉中资企业机构人员和旅吉侨胞提供医疗卫生指导。

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