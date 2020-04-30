中国和平发展基金会援蒙古国第二中心医院儿科门诊楼奠基仪式举行

人民网乌兰巴托4月30日电（记者 霍文）中国和平发展基金会援蒙古国第二中心医院儿科门诊楼奠基仪式在此间举行。中国驻蒙古国大使柴文睿、蒙古国卫生部长萨仁格日勒、教文科体部副部长冈巴雅尔、卫生部国务秘书阿玛尔扎尔格勒以及第二中心医院院长恩赫包勒德等出席。

柴文睿在致辞中表示，近年来中蒙两国关系取得快速发展，两国政府和民间友好交流合作不断迈上新台阶。面对新冠肺炎疫情带来的重大挑战，中蒙两国相互关心，相互支持，密切合作，特别是卫生领域交流合作不断迈上新台阶，为保护两国人民健康安全，合力抗击疫情做出了重要贡献。中国和平发展基金会长期致力于在蒙卫生等领域实施惠民项目，此次援建的第二中心医院儿科门诊楼是该基金会在蒙援建的第5个儿童诊所，相信建成后将成为又一个中蒙民生合作典范项目，为蒙古国儿童健康和医疗卫生事业发展做出贡献。

萨仁格日勒表示，中国是蒙古国的友好邻邦，长期以来，中国政府、中国驻蒙古国大使馆和中国和平发展基金会等友好组织大力支持蒙古国经济发展和社会民生事业改善，中国和平发展基金会近年来在蒙古国援建了多个儿童诊所，切实解决了蒙古国儿童医疗资源不足的难题，蒙方对此深表感谢。相信第二中心医院儿科门诊楼的建设将为进一步改善和提高乌兰巴托儿童医疗水平发挥积极作用。蒙古国卫生部等部门愿同中国和平发展基金会等有关部门一道，推动两国医疗卫生合作不断向前发展，不断丰富两国全面战略伙伴关系的内涵。

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