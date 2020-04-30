驻加纳使馆与中资企业商会联合向加孤儿院捐赠物资

人民网阿克拉4月29日电（姜宣、侯瑞）28日，驻加纳使馆和中资企业商会联合向加纳孤儿院捐赠物资仪式在加性别、儿童与社会保障部举行。王世廷大使代表使馆和中资企业商会捐赠物资并发表讲话，加纳性别、儿童与社会保障部部长辛西娅·默里森代表加纳弱势儿童接受了物资。联合国儿童基金会驻加纳国家代表安妮-克莱尔·杜菲女士、使馆经商参赞柴之京、中资企业商会秘书长夏德东等出席。

王世廷表示，新冠肺炎疫情对生活造成重大影响，弱势儿童尤其是孤儿比以往任何时候都需要帮助，为缓解孤儿院、原生家庭、寄养家庭面临的困难，中国大使馆与加纳中资企业商会一起尽己所能，帮助弱势儿童渡过难关。

王世廷强调，病毒无国界，我们要携手共同面对。疫情发生以来，中国政府、企业、个人等各个层面正在以各种方式向加纳等非洲国家提供帮助。虽然中国国内的疫情形势依然严峻，而且防疫物资供应紧张，但我们愿意为非洲提供力所能及的帮助。今年是中加建交60周年，患难之交才是真朋友。让我们团结起来了共同努力，早日战胜疫情，为我们的儿童创造更美好的未来。

莫里森高度评价中加友好合作关系，赞扬使馆和加纳中资企业商会的慷慨之举，表示捐赠正当其时，体现了两国人民之间的真诚友谊。加方将加强与中国和世界各国的合作，共同抗击疫情，为儿童创造更美好的生活。

捐赠物资包括洗手液、婴儿湿巾、婴儿尿不湿、口罩、肥皂和卫生纸等3.2万余件（只），相关物资将通过性别、儿童与社会保障部分发给当地孤儿院。

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