印尼西爪哇省省长：“对中企捐赠抗疫物资表示感激和赞赏”

人民网雅加达4月29日电（记者徐伟、张杰）4月29日，中国中铁印尼代表处在印尼西爪哇省首府万隆向该省慈善机构捐赠总价值12亿印尼盾（约折合人民币55万元）新冠肺炎抗疫物资。西爪哇省省长利德万说，“在此艰难时刻，我们对中企捐赠的抗疫物资表示感激和赞赏，我们将充分利用这些物资来帮助有需要的民众。”

据介绍，此次中国中铁印尼代表处捐赠的抗疫物资主要包括，医用N95口罩、手术手套、防护服、护目镜、额温枪、免洗消毒液和消毒泡腾片等。

中国中铁印尼总代表张伟表示，疫情不分国界，友谊也不分国界。“我们必须相互帮助，共同抵抗疫情，战胜疫情。中国中铁将根据疫情发展及西爪哇省政府和人民的需求，尽力组织好后续防疫物资的援助事宜。”

捐赠仪式后，利德万再次感谢中国中铁为西爪哇省做出的贡献，对中国中铁能够勇担重任，履行社会责任的行为表示赞赏，同时希望中企继续关注印尼疫情，提供相应援助。

据了解，除此次向西爪哇省捐赠抗疫物资外，中国中铁印尼雅万高铁项目经理部此前还曾向万隆的巡警捐赠消毒液和防护用品，并向雅万高铁项目沿线村庄赠发《新冠病毒防御手册》。通过积极履行社会责任和参与公益活动，中国中铁在建设雅万高铁的同时，也在推动两国民间友好方面发挥积极作用。

(责编：崔越、杨牧)