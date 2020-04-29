中国驻土库曼斯坦使馆与西安交大第一附属医院为在土同胞举办疫情防控知识讲座

人民网努尔苏丹4月28日电（记者 周翰博）阿什哈巴德消息：28日，中国驻土库曼斯坦大使馆与西安交通大学第一附属医院通过视频连线方式举办新冠肺炎疫情防控知识讲座。中国驻土大使孙炜东和使馆部分馆员、西安交大第一附属医院院长助理佘军军等专家、在土中资企业员工、汉语教师以及留学生近80人，在8个分会场参加了讲座。

孙炜东大使在致辞中首先对西安交通大学第一附属医院为在土同胞举办讲座表示感谢，继而指出，当前，土库曼斯坦政府尚未报告新冠肺炎病例，但土周边所有邻国都已暴发疫情，特别是伊朗、俄罗斯等国疫情严重。总体看，土库曼斯坦面临的疫情防范形势非常严峻，不容低估。

孙炜东强调，疫情暴发以来，驻土中资企业员工、汉语教师、留学生心系祖国，全力支持国内抗疫斗争，同时扎实做好就地防疫，安心工作学习，坚守岗位，为支援祖国疫情防控做出了自己的贡献。今天，我们同西安交大第一附属医院联合举办疫情防控知识讲座，就是为了帮助和指导大家做好防疫，保持身心健康。相信在党中央的坚强领导下，在土同胞齐心协力、同舟共济，一定能够共克时艰、战胜疫情。

西安交大第一附属医院4位专家深入浅出地讲解了疫情期间个人防护、中医防治、心理辅导等内容，并回答了现场观众关于如何在海外因地制宜做好防护、提高自身免疫力、保持身心健康等具体问题。

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