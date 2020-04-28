中国内蒙古自治区向蒙古国捐赠防疫物资

人民网乌兰巴托4月28日电（记者 霍文）中国内蒙古自治区向蒙古国捐赠防疫物资交接仪式28日在蒙古国卫生部举行，中国驻蒙古国大使柴文睿、蒙古国卫生部长萨仁格日勒及蒙古国家紧急情况总局、红十字会有关负责人出席。

柴文睿在致辞时表示，在中国抗击疫情最艰难的时刻，蒙古国政府和人民向中国提供了宝贵帮助和支持，我们永远铭记并珍视这份情谊。习近平主席指出，当前，国际社会最需要的是坚定信心、齐心协力、团结应对，全面加强国际合作，凝聚起战胜疫情的强大合力，携手赢得这场人类同重大传染性疾病的斗争。尽管中国国内疫情防控压力仍然较大，但我们正在尽最大努力向有需要的国家提供力所能及的帮助，与各国同舟共济，共克时艰。

柴文睿说，今天中国内蒙古自治区又向蒙古国捐赠了10万副口罩、1000套防护服和200盒（1万人份）核酸检测试剂盒以及配套设备以表达对蒙方抗击疫情的支持。多年来，内蒙古自治区作为我国与蒙古国友好交往与合作的桥梁和纽带，在教育、文化、科技、旅游等人文和经贸领域与蒙古国有关部门和地方政府开展了卓有成效合作，为中蒙两国的友好往来和务实合作作出了积极贡献。

萨仁格日勒表示，蒙古国出现新冠肺炎疫情确诊病例以来，中国政府、有关地方和部门以及企业和个人多次向蒙古国捐赠物资支持我们抗击疫情，对此表示感谢。从全球抗击疫情经验看，提高检测能力非常重要，今天中国内蒙古自治区又向蒙古国捐赠了我们目前最需要的核酸检测试剂盒和配套设备，将提高我国传染病研究中心的检测能力，对此我们向中国内蒙古自治区表示衷心的感谢。

交接仪式在中国内蒙古新歌曲《安达情》的悠扬歌声中结束。

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