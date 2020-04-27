中广核欧能：在全球疫情“暴风眼”中履行企业责任

人民网巴黎4月27日电（记者 何蒨） 在全球新冠疫情的“暴风眼”——欧洲大陆，各国抗疫仍处于紧张的胶着状态，包括法国在内的多国政府都不得不采取严厉的封锁措施。面临着严峻的抗疫“战时状态”，总部位于巴黎的中广核欧能公司与来自中国、法国、英国、爱尔兰、瑞典、塞内加尔等国的全体员工始终保持着克服困难、强化安全管控的精神，即便在疫情期间，也集中精力创新核心技术能力、调动内外部资源，保障了包括法国在内多个国家疫情期间的电力供应。

中广核欧能公司总裁黄远征强调：“公司致力于发展成为欧洲领先的清洁能源企业，促进全球能源转型。在此次疫情中，欧能公司通过为包括法国在内的多个国家提供电力供应，今年第一季度发电量约达17亿度，履行企业应尽的责任和义务，助力当地的防疫抗疫和经济重振计划。”

保障员工安全第一 积极助力当地防疫

早在中国疫情暴发时，中广核欧能就快速调动资源，将7.2万只医用口罩顺利送到了国内一线医务人员手中。法国疫情暴发后，中广核欧能公司很快启动了公司应急预案，组建了应急防控小组。此外，中广核欧能还及时为全体员工发放了健康包。考虑到法国的口罩货源紧俏，公司的员工、特别是国际员工对及时的措施感到非常温暖。此外，中广核欧洲能源公司总裁黄远征还代表中广核集团向巴黎公立医院集团捐赠了1.5万个FFP2口罩。

在捐赠物资的外包装上，中广核使用了法国著名作家雨果的名言“没有孤单，只有团结”。法国国民议会法中友好小组主席陈文雄对中广核集团的捐赠也给与了高度评价：“法国目前医疗物资紧缺，调配也需要时间，中广核集团在这个时候的捐赠是雪中送炭！”巴黎急救中心负责人皮埃尔·卡尔里教授指出：“巴黎急救中心每天需要6000个口罩，除了一线医生们需要，重症病人们也很需要。感谢中广核集团送来的物资，可以帮我们解燃眉之急。”

核心技术与职业精神战胜疫情干扰

法国自3月17日实行全面禁足，鼓励远程办公，中广核欧能也开启了居家办公模式，但考虑到风电场及各类合作项目的实际运作模式，完全靠远程办公是很难完成任务的。中广核欧能公司在疫情期间利用的“智能分析技术”、“模型计算分析”等方式，一方面保证了对运维核心能力的远程干预，保障供电免受疫情的影响，一方面也通过灵活调动，保证了风机运营及项目合作能够顺利进行。

公司运维团队资产经理马克西敏·阿莱斯曾通过智能分析技术检测到法国法莱斯风场3号风机叶片上存在细小裂隙。由于疫情影响，厂家团队无法到达现场工作，导致维修一度中断，最后是在马克西敏的协调下才找到本地替代方案，在保证严密预防措施的情况下，继续维修工作。

同样在疫情期间，位于法国奎特宝福的风场风机由于主轴承的原因，产生了较大噪声，但维修工作一时无法展开。公司的声学专家克里斯·弗朗索瓦及资产经理通过“模型计算分析”对噪音发生根源进行了分析，发现风机在面向特定方位时会产生噪声，从而影响周边居民。于是，公司采取风机在面向特定方位时自动停机的方式，既避免了噪声影响周边居民造成投诉，也避免了风机全时段停机造成的发电损失。

中广核欧能在英国的长期差价合同项目也因疫情面临时效的考验。为了在规定时限内前往项目现场，核准项目的额定装机容量，公司的项目负责人安东尼·瓦尔斯甚至主动请缨，在做好足够的安全防护下，从爱尔兰前往英国，完成了额定装机容量的核准工作，保障了合同的生效。

作为一家国际化的新能源公司，中广核欧能公司坚持“一次把事情做好”的核心价值观，通过核心技术与职业精神，在欧洲疫情的“暴风眼”地带依然能够保持良好的风机运行、推进项目合作。

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