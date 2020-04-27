人民网>>国际

全球疫情下的大都市：隔离中的春日巴黎

2020年04月27日18:25  来源：人民网-国际频道
 
巴黎协和广场（图片：何蒨） 巴黎著名的协和广场空无一人，只有稀少的车辆经过。
巴黎协和广场（图片：何蒨）
巴黎著名的协和广场空无一人，只有稀少的车辆经过。

人民网巴黎4月27日电（记者 何蒨）法国新冠确证人数增加情况在最近几日开始减缓。截止4月25日，法国卫生部宣布新增确诊病例1537人，累计确诊153240人，累计死亡人数22614人。法国总统马克龙在4月中的公开讲话中已提及，预计从5月11日开始复工复课，但公开的服务类经营场所不会马上恢复开放。从3月17日至今，法国人已经历五周的隔离生活，逐渐适应了这种生活节奏，曾经常年笼罩在污染中的巴黎也难得每天浸润在湛蓝的天空下。

一开始声称口罩无用的法国政府，如今也开始鼓励居民戴口罩，并要求全法2.2万家药房从5月4日开始销售非医用布制口罩，这些口罩要确保70%的病毒过滤比例，可以在水中清洗、熨烫并重复使用，但价格不菲，单个口罩价格几乎达到5欧元。法国政府承诺到本月月底，本土每周的口罩产能可达到1500万只。

在是否展开大规模新冠病毒检测的问题上，法国卫生部长最近对媒体指出，对所有法国人进行检测并不现实，政府的目标是解封后每周可完成50万次至70万次的检测能力。

对于5月11日开始复工复课，法国政府首先就学校复课的方式给出建议，要求合理安排复课时间，避免学生扎堆返校，课桌摆放至少间隔1米，以小组的方式安排课间休息，每天多次要求学生洗手，每日给学生测量体温，学校要配备足够口罩，但学生上课时不用戴口罩。

法国政府正在考虑隔离结束后，使用手机定位方式对新冠患者进行追踪，但根据法国媒体报道，这一涉及个人信息隐私的措施因涉及一些技术与安全问题，还没有最后得到认可，需等待法国议会辩论后再次投票以决定是否使用。

【1】【2】【3】【4】【5】【6】【7】【8】【9】【10】
(责编：于洋、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved