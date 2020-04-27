全球疫情下的大都市：隔离中的春日巴黎

人民网巴黎4月27日电（记者 何蒨）法国新冠确证人数增加情况在最近几日开始减缓。截止4月25日，法国卫生部宣布新增确诊病例1537人，累计确诊153240人，累计死亡人数22614人。法国总统马克龙在4月中的公开讲话中已提及，预计从5月11日开始复工复课，但公开的服务类经营场所不会马上恢复开放。从3月17日至今，法国人已经历五周的隔离生活，逐渐适应了这种生活节奏，曾经常年笼罩在污染中的巴黎也难得每天浸润在湛蓝的天空下。

一开始声称口罩无用的法国政府，如今也开始鼓励居民戴口罩，并要求全法2.2万家药房从5月4日开始销售非医用布制口罩，这些口罩要确保70%的病毒过滤比例，可以在水中清洗、熨烫并重复使用，但价格不菲，单个口罩价格几乎达到5欧元。法国政府承诺到本月月底，本土每周的口罩产能可达到1500万只。

在是否展开大规模新冠病毒检测的问题上，法国卫生部长最近对媒体指出，对所有法国人进行检测并不现实，政府的目标是解封后每周可完成50万次至70万次的检测能力。

对于5月11日开始复工复课，法国政府首先就学校复课的方式给出建议，要求合理安排复课时间，避免学生扎堆返校，课桌摆放至少间隔1米，以小组的方式安排课间休息，每天多次要求学生洗手，每日给学生测量体温，学校要配备足够口罩，但学生上课时不用戴口罩。

法国政府正在考虑隔离结束后，使用手机定位方式对新冠患者进行追踪，但根据法国媒体报道，这一涉及个人信息隐私的措施因涉及一些技术与安全问题，还没有最后得到认可，需等待法国议会辩论后再次投票以决定是否使用。

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