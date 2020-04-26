俄军史上首次万米高空空降北极

人民网莫斯科4月26日电（记者 张晓东）塔斯社援引俄罗斯国防部副部长叶夫库罗夫话报道，俄罗斯空降兵历史上首次在1万米高空以成建制的方式着陆北极，这是按照防长绍伊古命令进行的。据悉此次北极空降训练也是为伟大的卫国战争胜利75周年及俄罗斯空降兵成立90周年献礼。

俄罗斯国防部官网上通报称，这是俄军在世界上首次以建制的方式利用专门为北极条件下研制的新一代伞降系统使俄罗斯空降兵在1万米高空着陆北极，在此过程中测试了新型面罩供气装置、导航系统，特别的装备与军服。伞降是利用伊尔76军用运输机完成的。

此次空降地点是位于北极的法兰士约瑟夫地群岛。叶夫库罗夫表示，类似这样的空降训练将常态化，每年在北极各个区域以不同编制和训练周期进行。他解释到，因为在极圈内的飞行条件有自己的特点这就需要所有各军兵种士兵掌握专门的知识与技能，因为行动必须在无路、布满水面与沼泽及许多其他条件下的北极地区展开。

这次史无前例的空降是为在北极展开的军演打头阵。小分队空降地点是群岛中的亚历山大地岛，他们的任务包括为代表空降兵主力的侦察兵开辟着陆场地，后者是随后于两千米高空降落的。

随后，空降兵与北方舰队的战术侦察小组在尼姆罗德与巴布什金诺角方向进行了联合侦察，期间使用了无人机，发现了假想敌破坏小组的营地。通过空中呼叫与沟通协调，假想敌的营地被航空兵空中炮火摧毁。

在演习中，还进行了在北极条件下利用雪来构筑掩体野外生存的训练。测试了一款新型双履带串联牵引运输车原型车。

保障空降任务的运输航空兵总司令别涅季克托夫表示，在北极高纬度下的万米空降是史上首次，这一任务以前很少研究。为保证此次空降成功，飞行乘组在常驻地专门进行了集训,进行了针对性的演练。同时也对军用运输机的性能、操控性、飞行仪表与发动机系统进行了分析测试，因为在高空中存在许多复杂因素，对飞机及乘组都提出了更高的要求。因为飞行要在没有地面参照物也缺少地面导航设备情况下进行的。

在空降中要将人员与物资在规定时间内都精确地降落地指定区域内，这是在北极多变不稳定的气象条件与风向情况下完成的，别涅季克托夫强调指出。同时运输机还在1800米高空空投了约18吨物资。

目前所有参演部队都已回到常驻地。

对于此次空降，俄罗斯军事专家利托夫金给予很高评价。他表示，此前俄罗斯空降兵在北极地区进行过空降演习，但是如此高度如此复杂条件下从未有过。这说明了俄罗斯空降兵的勇敢无畏，他们熟练的军事技能；第二也表明了俄罗斯伞降设备的先进程度，当然不仅是设备本身，还有新型的头盔与氧气面罩，在那么高的高空与极端的气温下，上述装备配套是不可少的。

利托夫金也指出 ，本次空降也说明，俄罗斯的工业与设计师们能够生产设计出令人惊奇的装备，足以让军人们能够完成在任何条件下他们所面临的任务。

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