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联黎官员赞我维和官兵“中国式扫雷精准且高效”

2020年04月26日18:27  来源：人民网-国际频道
 
爆炸物销毁小组在点火站进行电起爆训练（孙帅摄）
爆炸物销毁小组在点火站进行电起爆训练（孙帅摄）

人民网贝鲁特4月26日电 春风拂面，芳草茵茵。完成联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）前期赋予的雷场清排任务后，中国第18批赴黎巴嫩维和多功能工兵分队的扫雷官兵再次出现在黎以边境“蓝线”雷场附近地域，身穿防护服、手持探雷器，在一片翠绿的半山腰上开辟出多条模拟作业通道，进行扫雷作业训练。

贝鲁特当地时间4月24日清晨，带有UN标识的中国维和扫雷车队载着全部60名扫雷作业手、5名排爆作业手和6名扫雷医护人员驶向“蓝线”。领队的扫雷监督员张存宁介绍，为了受领下一阶段人道主义扫雷任务，全体扫雷官兵必须再次投身训练场，严格按照扫雷标准作业程序完成全部步骤的扫雷训练，并且获得相应资质。

训练场位于此前完成清排的雷场附近，地貌和气候条件相似，可能遇到的复杂情况大抵一致，更加贴近真实雷场。“我们精心布设了训练场，共开辟了4条主干道，每条主干道设置4条模拟 作业通道，最大化同时训练人数，提高训练效率。”抵达训练场，张存宁对全体扫雷作业手进行编队分组，分配场地组织教学回顾。

“探雷器需要在金属探测框内来回扫描三次，逐步推进完成全部1平方米的探测才算测试完毕。”扫雷2组小组长宁增一边向组员讲解一边现场操作示范，同时他郑重强调“规范的流程和操作是确保雷场作业安全的基石！”

“在即将清排的雷区发现石块等障碍物，首先要观察其周围环境，判断使用哪种方法清除，向组长报告后才能实施操作。”扫雷1组小组长曹翔双膝跪地，向组员演示了单手移除雷区地表小石块的具体方法。

上午10时，联黎部队地雷行动中心官员比拉尔一行4人专程来访，随机进入模拟作业通道视察扫雷官兵训练情况。

“请你告诉我，我要如何继续进行局部挖掘。”官员泽娜走进3组模拟训练通道，随机抽点了一名正在观看的扫雷作业手回答提问。“右手横握住小铲子，指尖距离铲子顶端5厘米，由右至左一点一点清除泥土，挖掘出宽25厘米的横截面后，向下挖掘深度约为20厘米，逐步向信号源靠近，如果遇到草根需用剪刀剪断，不能抽拉，遇到石块只能清除其周围泥土，使其自由脱落。”泽娜对全面细致的回答竖起大拇指，并向扫雷官兵们进行了挖掘演示。

“为什么你要在这里进行全面挖掘？”“进行全面挖掘一共有三种情况，一是在探测区内发现多个信号源，二是根据地雷要图显示本该有信号源的地方没有信号，即遗失地雷，三是地表被覆土覆盖。我训练的内容是探测出3个信号源，因此要进行全面挖掘。”泽娜的随机抽问再次得到完美的回答。

“扫雷手在此发现了一枚以色列4号反步兵地雷，我们要利用炸药引爆销毁。”在排爆训练区，排爆小组向比拉尔介绍了正在训练的内容。

排爆作业手跪姿放置炸药、聚精会神铺设线路，一旁的官员全程观看并不时拍照。“炸药的用量是多少？”“一枚200克的梯恩梯。”“如何进行引爆？”“在安全距离以外，设有防护措施的点火站进行电起爆。”排爆作业手对答如流，比拉尔连连点头。

“我们的训练涵盖场地设置、作业前准备、探雷器使用、植被割除、绊线处理、局部挖掘、全面挖掘、引爆销毁等所有标准作业程序规定的内容，一人不漏实装施训，我们一定能一次性通过资质考核。”在交流过程中，张存宁自信洋溢。

比拉尔称赞道：“中国式扫雷精准且高效！从你们完成的扫雷任务中就可以看出这点，观看了你们的训练，严格、细致、规范，我很高兴联黎部队拥有你们这样的扫雷队伍。”（通讯员 孙帅）

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(责编：于洋、杨牧)
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