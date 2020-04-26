英国华人社团、商会为英国NHS捐赠医疗物资 助力英国抗疫

中资企业积极协助采购和运输抗疫物资

截至4月25日，英国新冠肺炎病人官方确诊死亡人数超2万例。虽然几天前英国政府称已经达到了新冠肺炎感染的高峰，但至今仍未解决的NHS（国家医疗服务体系）物资紧缺问题，一直遭到各方批评。

一位即将迎来100岁生日的二战退伍老兵汤姆·摩尔（Tom Moore)上尉用独特的方式支持NHS，他在4月8日发起筹款，希望通过在自家门口走路100圈筹得1000英镑。截至25日，超过135万人捐款，已经筹得超过2888万英镑。

为支援英国抗击疫情，在英华人华侨、华人企业、商会等积极行动，为英国医疗系统等机构采购并捐赠符合英国接收标准的医疗防护物资，以及捐赠善款。

英国中国商会积极筹集医疗物资超四百万件

截至4月21日，英国中国商会已向英国政府/NHS、伦敦金融城官方慈善机构“伦敦金融城市长慈善倡议”（The Lord Mayor's Appeal）、抗疫一线的19家医疗机构、在英留学生、华人社团和英国本地机构捐赠了4196721件医疗物资，包括呼吸机30台、医用外科口罩3028800只、N95口罩102020只、防护服30170套、护目镜25700个、医用乳胶手套1000000副和抗体检测盒10000个等。此外，商会还收到42766英镑的捐款。

在4月8日的在线捐赠仪式上，商会会员单位中国银行向英国政府/NHS和伦敦金融城官方慈善机构“伦敦金融城市长慈善倡议”正式捐赠第一批186万件医疗物资，包括20台可用于ICU救治重症患者的Eternity SH300 有创呼吸机。中国驻英大使刘晓明在讲话中表示，英国中国商会和中国银行向英方捐赠呼吸机、防护服、口罩等医疗物资，体现了中国企业的社会责任和国际担当，显示了中英患难与共的真情厚意，展现了中英携手抗疫的合作精神，诠释了中英关系“黄金时代”的丰富内涵。

英国政府对华贸易专员彭雅贤（Richard Burn）代表英国政府和NHS接受了商会的捐赠并表示，在英国患难之时，中方向英方慷慨援助充分体现了中方对英方的深情厚谊。中方援助物资将实实在在地拯救英国人民生命，英国人民将永远铭记。英中贸易合作和人文交流日益频繁，两国关系势必在危机之后更加强劲。

同时，向英国官方和19家医疗机构、在英留学生、华人社团等捐赠医疗防护物资的在英中资企业还包括中国工商银行、中国建设银行伦敦分行、华为技术英国有限公司、中化欧洲集团公司、中国农业银行伦敦分行、中国石油国际事业（伦敦）有限公司、上海浦东发展银行伦敦分行、中国出口信用保险公司伦敦代表处、北京大学汇丰商学院英国校区、MG汽车英国有限公司、Makin Metal Powders (UK) Ltd、中国太平保险（英国）有限公司、英国速可网络有限公司、中国南方航空股份有限公司、中国石化英国代表处等。

在筹集物资的过程中，中国国际贸易促进委员会驻英国代表处、江苏省驻英国经贸代表处、申通快递英国有限公司在寻找国内符合标准的医疗防疫物资、认证核查、通关和物流运输等方面提供了一系列的服务和帮助。

全英华人社团捐助医护物资 助力英国抗疫

日前，伦敦华埠商会、英国浙江联谊会及商贸会和香港新界乡议局海外顾问委员会欧洲联络处等机构联合发起了“关爱NHS”活动。目前已收到来自英国各地的100多个华人组织和个人的慷慨捐赠。组织者克服困难，从中国订购得3万套隔离衣，于上周末运抵英国。

4月20日募捐组织代表在医疗物资配送中心验货并举行小型仪式，将这批急需物资捐赠给伦敦的盖伊和圣托马斯医院集团。还有7万个医用口罩等防护品等待启运。伦敦华埠商会主席邓柱廷负责募集资金，他在捐赠仪式上说：“这批物资是全英一百多个社团和爱心人士的共同心愿，感谢NHS的医护人员，希望能帮助他们早日战胜病毒。”

圣托马斯医疗集团的首席采购官大卫·劳森代表所有的医护人员感谢英国华人华侨在很短的时间内采购到他们急需的3万套隔离服，后续还有更多的物资，这是对抗疫前线的最有力支持。他表示，这些隔离服缓解了本周医院面临的紧缺。

英国浙江联谊会暨商贸会主席李雪琳介绍说，为了切实能表达华人华侨的谢意，专门征求了医院的需求意见，决定优先采购手术隔离衣。也感谢各方配合，为能够取得这样的成效、为主流社会尽力感到高兴。

除伦敦之外，在伯明翰和曼城等地华人华侨也都在积极给当地医疗和养老机构捐赠防护物品。（白天行）

(责编：崔越、刘洁妍)