“中国企业为防疫树立榜样”

人民网开罗4月25日电（记者 周輖）“各位来访者请佩戴好口罩并做好登记”“我将逐一将为大家测量体温，合格后才可和有关部门进行接洽”“请注意两人之间的距离不应少于1.5米”……日前，由沙特阿拉伯卫生部等派出检查防疫工作的专家组一行，刚到达哈拉德及哈维亚北部压气站管道项目（简称“NGCP项目”）大门口，项目安保经理、沙特人阿卜杜拉便立刻上前对其作出提示。“这些都是项目部制定的‘疫情管理十条禁令’中的防疫要求，感谢您配合执行。”阿卜杜拉一边说，一边送上酒精消毒凝胶供来访专家组使用。

当下，沙特阿拉伯境内累计确诊新冠肺炎病例已超过一万五千例，连续多日新增病例超过千例，工程建设承包商面临的生产和防疫压力与日俱增。为此，沙特卫生部专门派出疫情防控专家组，与当地业主方一同对重要项目的营地和人员疫情防控情况展开联合检查。NGCP项目是受检查范围之一，该项目隶属世界最大的石油公司沙特阿美公司，由中石油管道局承揽，是沙特哈拉德—哈维亚天然气油田区域能源增产提效工程的重要组成部分。

在走访过程中，专家组一行仔细检查了项目部营地，并查看了防疫措施落实情况，还针对物资储备、人员防疫安全意识、应急突发情况处置等方面进行询问，NGCP项目部防疫小组都一一作出回答。“感谢中国企业对来自沙特各方面的防疫政策和要求全力配合，我们对项目的防疫工作非常满意！”结束检查后，沙特卫生部专家玛格苏姆对项目执行的相关措施高度赞扬，“NGCP项目的防疫工作，符合甚至超出沙特政府、阿美公司的防疫要求和标准。”

新冠肺炎疫情在中国国内暴发后，NGCP项目部便成立疫情领导小组，着手准备疫情防控。充分考虑到沙特可能出现疫情等各种突发情况，提前制订了应急预案并根据疫情变化更新，储备充足的防疫物资，通过不断宣传加强项目人员自我防范意识。项目还开展了新冠肺炎突发疫情应急处置演练，最大限度模拟了疑似病人从发现、隔离、转运、疫点消杀、密切接触者管控等一系列应急处置流程。通过严格执行每项制度、措施，把防控工作落细、落实、落地，目前项目中外员工实现了“零”感染。

“在面对疫情的过程当中，中国为全世界作出了很好的防疫示范，而中国企业也同样为在沙特的其他外资企业和承包商的防疫工作树立了榜样！”玛格苏姆指出，前不久，中国派出了医疗专家组前来沙特进行防疫经验交流和指导，NGCP项目部与中国医疗专家组遥相呼应，全力地配合支持了沙特的防疫工作。“你们是沙中疫情的亲历者，是沙中合作抗疫的见证者，也是沙中友谊的推动者。”

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