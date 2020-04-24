中国军事医疗专家组抵达仰光

人民网仰光4月24日电 （记者李秉新）4月24日，中国军事医疗专家组抵达缅甸仰光，开始了对缅甸军方抗击疫情的对口支援。同机抵达的还有中国军方捐赠缅甸军方的防控疫情医疗物资。中国驻缅甸大使陈海、熊韶炜武官、缅甸仰光省军区司令德蓬少将赴机场迎接。

上午11时许，一架中国军用运输机降落在仰光国际机场，飞机停稳后，中国军事医疗专家列队而出，前来欢迎的缅甸仰光省军区司令德蓬少将与陈海大使一同上前表示欢迎，并在飞机前合影留念。德蓬少将代表缅甸军方和缅甸人民向中国军方医疗专家的到来表示衷心的欢迎和感谢，感谢中国政府和人民，感谢中国军方的大力支持，这批物资将会尽快分发到全国各个有需要的军事单位，同时仰光省军区医院的医务工作者也将同中方医疗专家在疫情防控，病毒检测，排查治疗等方面展开深度合作，分享经验，共同探讨最优防控方案。

陈海大使说，中缅两军有着长期的交流合作关系，我们不会忘记在中国爆发疫情的艰难时刻，缅甸军方在自己医疗物资并不充裕情况下，派专机运送医疗物资支援中国抗击疫情。近期缅甸疫情有上升趋势，为了体现中缅两国的胞波情谊，体现两国命运共同体的内涵，中国军方也派出医疗专家组并携带一批防护服、医用口罩、最先进的检测设备等医疗物资来到缅甸，向缅军方进行对口支援，协助缅军方提高抗疫能力。日前，中国政府还向缅甸政府和军方捐赠了一批呼吸机等设备，缓解了缅方的燃眉之急。

当天下午，云南保山恒益集团也向缅甸仰光省军区捐赠了一批医用口罩、防护服、护目镜和消毒液等医用物资。集团董事长段治葵在缅代表郑治江表示，军队的职责是保护国家保护人民，我们捐赠这些医疗物资就是为了确保军人免受病毒侵扰。德蓬少将对此表示感谢，他称赞恒益集团积极履行社会责任，为促进两国经济交流做出了许多贡献。

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