美官员妄称向中方“索赔” 外交部：别再散播政治病毒

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，中方向世卫组织增加3000万美元现汇捐款受到了国际社会的关注。我外交部发言人表示，在全球抗击疫情的关键时刻，支持世卫组织就是捍卫多边主义的理念和原则，维护联合国的地位和权威。病毒是人类的共同敌人，国际社会只有团结协作，才能战而胜之。此外，美官员频频发表涉华错误言论、个别西方政客拿香港警方依法执法说事儿、武汉市与洛杉矶市举行视频交流会等也成为舆论关注的焦点。针对这些问题，我外交部发言人一一作出回应。

“这些人应该认识到，他们的敌人是病毒，不是中国。”

——20日，针对美总统特朗普和国务卿蓬佩奥等美官员近日涉华的错误言论，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录：

深圳卫视记者：美国总统特朗普和国务卿蓬佩奥等美方官员近日多次散布所谓新冠病毒源于中国武汉病毒研究所的言论，并称应对此进行调查。中方对此有何评论？

耿爽：我们多次指出，新冠病毒源头问题是一个科学问题，应该交由科学家和医学专家去研究，不应被政治化。

目前，世卫组织以及包括美国在内的绝大多数国家的公共卫生领域科学家和专业人士都普遍认为，没有证据表明新冠病毒源于实验室。

昨天，武汉病毒研究所负责人接受媒体采访时明确否认了美方有关不实之辞。他强调，武汉病毒研究所有严格的管理制度，美方说法毫无证据和逻辑，完全是主观臆测。武汉病毒所的全体工作人员没有一人感染新冠病毒，正在全身心地投入科研工作。美方个别人不负责任地散布阴谋论，只会给科研工作带来干扰，对中美科学家之间的合作造成损害。

我们要求美方一些人尊重事实、尊重科学、尊重国际公论。这些人应该认识到，他们的敌人是病毒，不是中国。他们的当务之急是聚焦国内疫情防控，加强抗疫国际合作，而不是攻击抹黑中国、甩锅推卸责任。

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