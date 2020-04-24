我驻尼日利亚文化教育工作者视频连线医疗专家 学习探讨防疫知识

人民网阿布贾4月23日电（记者姜宣） 23日，中国驻尼日利亚使馆举邀请中铁建赴尼日利亚防疫工作组，就新冠肺炎的预防、诊断和治疗等问题进行线上讲座及专业指导。驻尼使馆文化参赞兼中国文化中心主任李旭大出席，使馆文化处一秘汪桂平主持活动。中国文化中心副主任贾晓玲、拉各斯大学孔子学院中方院长王永静、纳姆迪·阿齐克韦大学孔子学院中方院长余章宝以及11个汉语教学点的汉语教师等40余人聆听讲座并进行在线交流。

李旭大对中铁建防疫工作组在为驻尼中资企业员工及华人华侨提供咨询服务表示感谢。他说，人口大国尼日利亚疫情暴发，多地实施“封城”，我在尼文教机构全体同志克服困难，坚守岗位，履职尽责，以开设“云课堂”等灵活多样的形式全力推进在尼汉语教学及文化传播，相信大家在工作组的专业指导下能够更加理性地对待疫情，做到既不恐慌也不掉以轻心，在做好防护的同时，以更大的干劲、更高的热情和更灵活的形式，让在尼文化教育工作百尺竿头，更进一步。

防疫工作组专家们从医学专业角度回答近30个围绕新冠肺炎防控的共性问题，认真解答了汉语教师们疫情期间的外出购物、课堂防护、心理调节等个人疑问，受到教师们的交口称赞。大家纷纷表示，通过连线能够与医疗专家进行一对一深入交流，听取他们详尽专业的指导，不仅感受到来自祖国的关心和爱护，而且对新冠肺炎防治有了更进一步的了解和认识，既增强了信心，又促进了工作。

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