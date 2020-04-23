缅甸疫情不乐观 中国企业再捐助

中国企业向缅方捐赠医疗物资。记者 李秉新摄

人民网仰光4月23日电 （记者李秉新）中国电建集团及中国银行4月23日在中国驻缅甸大使馆举行向缅方捐赠防疫物资仪式，中国驻缅大使陈海、仰光政府若开邦民族事务部部长吴佐艾貌等出席捐赠仪式。

中国电建集团国际工程有限公司代表杨健代表中国电建和胶漂发电有限公司分别向缅甸电力能源部、若开邦政府和仰光杜庆芝医院捐助医用外科口罩、防护服、护目镜、手套、消毒液和医用酒精等防疫物资，缅方代表向中国电建颁发了感谢证书。

皎漂发电公司总经理蒋星城表示，缅甸疫情日益严峻，皎漂发电公司将坚定地与缅甸人民站在一起，同舟共济守望相助，建设好皎漂发电项目，为改善当地民生和促进地区发展作出贡献。杨健说，我们将携手缅甸共同抗击疫情，积极履行中国电建企业社会责任，体现中缅胞波情谊和守望相助的中缅命运共同体精神。

中国银行缅甸代表处此次捐出2000万缅币（约合10万元人民币）给仰光杜庆芝医院，以保护医务人员免受感染。银行首席代表刘颖说，我们正在与病毒作战，为了打赢这场战争，人类必须团结，守望相助，希望缅甸医务工作者能更好地保护自己，更多地挽救患者。

吴佐艾貌部长代表若开邦政府，杜庆芝医院院长丁育佐代表院方感谢中国企业的爱心捐赠，他们纷纷表示，缅甸疫情还处在上升阶段，中国朋友的捐助很及时很暖心，只能用再次感谢来表达。

日前，云南省科技厅也向缅甸教育部科技创新司捐赠了医疗物资。

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