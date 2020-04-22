适时而动，走进社区——斯德哥尔摩中国文化中心“云·游中国”线上展览广受欢迎

人民网斯德哥尔摩4月21日电（王文） 2020年新春伊始，一场突如其来的疫情给人们的工作和生活造成了巨大冲击。酷爱户外活动的瑞典人对此更是感到郁闷。针对人们居家无法外出的情况，斯德哥尔摩中国文化中心于近日贴心地用中、瑞、英三种文字推出中国精美的文化旅游信息，开辟“云·游中国”网络频道，并逐步与同名微信公众号和脸书账号同步更新，相互补充，形成多维度、立体化推送，让当地人民足不出户即可跟随我们的频道感受中国的自然景观、人文风情和创新旅游体验，丰富大家疫情期间的文化生活，纾解郁闷烦恼，以宅家之人喜爱的网络方式传播文化，交流情感，广受欢迎。

经精心挑选，目前，中心已相继推出《汉字里的中国》、《东方审美——竹文化》、《“云·游中国”安徽篇》等多期内容。《汉字里的中国》将中国文化的载体——汉字，从形体结构上进行细致剖析，并深入浅出地阐释其蕴藏的内涵意义与发展演变。这个主题与瑞典著名汉学家林西莉女士当年所撰写的《汉字王国》相仿，颇受欢迎；《东方审美——竹文化》介绍了中国独特的竹器、竹艺，推出了憨态可掬的竹之使者大熊猫，深受瑞典人民的喜爱；《安徽篇》回顾了2019年中心与安徽省合作举办“欢乐春节”、“中国旅游文化周——美好安徽”等展演活动以及中瑞人文互访项目的情况，从大美山河、天人合一、传古立新、文旅体验四个方面进一步向瑞典人民介绍安徽的自然风光与人文生态。

斯德哥尔摩中国文化中心还将“云游中国”线上展览推送给瑞典爱好中国文化和旅游的人士、汉语教学机构、旅游机构，加强平台共享互动，走进瑞典社区，让受疫情困扰的人们感受文化的魅力，为他们送去舒心愉悦。有瑞典朋友说：“这些图片好美，我很希望去那儿看看！”;“希望疫情赶快结束，我要继续学我的中文！”；”中国文化太神奇了，我喜欢！”。目前据不完全统计，各平台已累计获得数千阅读量和点赞。

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