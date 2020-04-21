患难见真情 中资企业助力南非本地化生产口罩

孙晓栋董事长带领本地企业代表参观工厂，介绍设备。（人民网 刘畅 摄）

人民网约翰内斯堡4月20日电 （刘畅） 2020年1月，庚子鼠年农历新年如期而至。在人们欢天喜地准备迎新年的时候，一场即将席卷全球的疫情悄然蔓延。在中国共产党的坚强领导下，中国政府始终以最坚决、最严格的防控举措抗击疫情，构建起了全民动员、联防联控、公开透明的防控体系，国内疫情已得到有效控制，并且为其他国家疫情防控提供了宝贵经验。

2020年3月，南非出现了第一例新冠肺炎确诊病例，彩虹之国开始举全国之力抗击疫情。3月底，南非全国启动『封锁政策』，经济生活按下了暂停键。而在封闭期内，有一家中国企业却得到了南非政府的特殊许可，仍然可以加班加点地全力生产。患难见真情，这家中资企业通过改造、升级设备，从口罩原材料供应和口罩制造设施引入上为南非的抗击疫情之战提供保障。

新冠疫情在全世界蔓延之初，南非硕丰集团决定将其生产农用保鲜材料SMS的设备改造成用于生产制造口罩的熔喷布生产线和SS无纺布生产线。硕丰集团董事长孙晓栋向记者介绍，生产线的改造首先针对无尘厂房企启动医用标准生产管理，启动喷淋消毒系统。其次，从国内空运了加驻极母粒和加静电荷设备，分切设备，PFE和BFE检测设备。最后，对制作工艺进行提升改造，最终完成了满足医用外科和FFP3的共喷布生产工艺，为南非实现本地化口罩生产打下了原料基础。厂房改建急需大功率空调，身为山东人的孙晓栋向家乡海信南非寻求帮助。海信南非第一时间紧急协调设备和运输，保证了厂房改建的顺利进行。

厂房建好立即投产。平价供应熔喷布和无纺布是硕丰集团另外一个助力抗击南非疫情的重大举措，按照正常的价格进行原料的本地供应，不断货，不降标准，不谋求高利润，优先供应本地生产企业。孙晓栋说，熔喷布由于设备复杂，投资大，周期长，出现了一个供应的瓶颈，造成市场价格奇高。“我们决定以中国国内的半价水平进行供应，企业在疫情期间，不谋求暴利，全部以抗击疫情为目的，展示我们中国企业的社会责任”。

南非的口罩来源主要靠进口，但由于口罩库存有限，使用量成倍增长，提高本地口罩产能已经迫在眉睫。硕丰集团设备改造的完成夯实了口罩生产的原料基础，南非本地口罩企业可以毫无后顾之忧的采购口罩生产设备，进行口罩的本地化生产。记者有幸在采访时遇到前来考察的本地企业BBF Safety集团技术销售经理JW Eggjink。JW表示，通过本地采购可以直接免去进口的关税。在进口过程中，经常需要积压大量的资金，资金回流往往都在6个星期以上。如今可以通过本地市场采购，则可以很快的投入生产。最主要的，在目前口罩紧缺的情况下，硕丰集团没有太高原料价格，依旧以市场价格出售是十分难得的。

原料问题解决了，但提高本地产能还需要中国的设备和技术。南非Amana Healthcare Products公司的口罩生产线由于缺少原材料和设备调试、维修等技术，一直处于停产状态。在得知此情况后，硕丰与Amana公司联系，第一时间调配技术人员前去对设备进行维修和调试，Amana公司常年“吃灰”口罩机开始了正常的“饮食”，实现正常生产。U-Mask公司是本地一家生产FFP2口罩的企业，2月份曾向中国捐赠3万个FFP2口罩。秉承着感恩以及实现口罩产能本地化的宗旨，硕丰集团为U-Mask公司从中国采购了一条医用外科口罩生产线，并在运输和后期的技术服务是提供全力协助。

此外，据孙晓栋介绍，集团目前拥有近600名员工，确保本地员工健康、安全地进行生产也是重中之重。为此，公司制定了每天消毒、测温和戴口罩的严格制度。所有员工也通过遵守制度和培训，认识到口罩和消毒的重要性，并养成了戴口罩的习惯。他还提到，集团每天为所有员工免费发放口罩，并且允许他们以成本价格（约2兰特）够自己的家人购买口罩。记者在走访厂区是发现，每个访客每一次进出厂区都要经过严格的测量体温、双手消毒的流程。如果访客没有佩戴口罩，安保人员还会发放口罩。

在本地员工进行教育培训的同时，所有从中国返回南非的员工也都将进行严格地14天居家隔离。也因此造成了不小的误会。本地员工在听闻有中国同事被隔离后，纷纷以为该名同事感染新冠肺炎，并向当地警局举报。在警员抵达厂区，看到厂区严格的防护措施连连称赞。

本地人马克（Marko）是公司的人事主管。2018年9月份开始在硕丰上班，曾经在北京语言大学学习中文。马克对记者说，在防疫之初，很多本地员工都非常排斥佩戴口罩，他们认为只有病人才戴口罩。也有员工认为他们没有出国，不会得病。公司的坚持的培训逐渐改变大家的想法。员工还是主动戴口罩和消毒，也向自己的家人宣传戴口罩和消毒的重要性。“公司真的尽最大的努力保护他们的家庭，公司不是为了赚钱，而是为了保护他们的家庭”，马克说。

看着材料整齐地打包、装运，送出厂门，孙晓栋对记者表示，南非抗击疫情还处在进行时，各种挑战还将不断出现。硕丰集团将根据南非的实际情况，适时地的调整各种政策来协助南非，彰显中国企业在南非的社会责任。“我们爱国，我们也爱南非，我们要和所有人站在一起，手拉手，心连心，尽我所能，为南非，为全球的抗击疫情事业贡献我们的力量”。

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