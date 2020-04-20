驻加纳使馆和侨界联合向加穆斯林社区捐赠物资

人民网阿克拉4月19日电（姜宣、周玥晗） 为缓解因疫情封城致部分加纳人民面临食品短缺的问题，17日，驻加纳使馆和侨界联合组织向加穆斯林社区捐赠物资，包括1万公斤大米，3000升食用油以及6000个口罩等。

王世廷代表使馆和侨界捐赠物资并发表讲话。加纳穆斯林领袖，年逾百岁的全国大伊玛目谢赫奥斯曼·努胡·沙鲁布图博士代表穆斯林社区接受了物资。加纳华侨华人社团联合总会会长唐宏，福建商会常务副会长许强、副会长林德彪，温州商会副会长胡龙彪，广西上林同乡会秘书长苏振宇等侨领出席。

王世廷表示，在习近平主席领导下，中国人民取得了疫情阻击战的阶段性胜利。虽然中国国内疫情形势依然严峻复杂、抗疫物资并不充裕，但中国仍然全力帮助非洲抗疫，第一个通过包机向非洲提供抗疫物资，向非洲派出多批医疗专家分享诊疗经验。现在加纳处在抗疫关键时期，中国人民感同身受。特别是长期定居加纳的华侨华人，主动联系使馆要求为加纳抗疫出一份力，想方设法筹集到一批物资，作为斋月礼物送给穆斯林社区，深刻体现了华侨华人对加纳人民特别是穆斯林朋友的兄弟情义。

针对一些非洲国家向中国政府反映广东疫情防控涉及非洲人境况问题，王世廷表示，中国政府一贯高度重视保障外国在华人员的生命健康安全，对所有外国在华人员一视同仁，反对任何针对特定人群的差异性做法，对歧视性言行更是零容忍。广东省高度重视非洲国家关切，迅速改进完善工作方式，误解引发的个案已得到妥善解决，但一些媒体特别是社交媒体故意夸大其辞，传播经过剪辑的视频，严重背离了事实真相。

王世廷说，只要中加两国团结一致，就没有什么困难能够难倒两国人民。在中国的支持下，在国际社会的帮助下，加纳一定会尽早战胜疫情。

沙鲁布图对中国使馆和侨界表示感谢，称赞这次捐赠正当其时，承诺将把这批物资尽快分发给有需要的人。他说，中国长期以来一直支持加纳发展，两国人民相互尊重，希望中加两国进一步加强团结合作，共同应对难关，尽早战胜疫情。

(责编：徐祥丽、燕勐)