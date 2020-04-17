我驻叙利亚使馆和叙方共同接收首批援叙抗疫物资

人民网大马士革4月15日电（记者 李潇）叙利亚当地时间4月15日晚23时，搭载着中国政府首批2000人份病毒检测试剂盒的援助叙利亚抗疫物资的飞机降落在大马士革国际机场，中国驻叙大使冯飚、叙常务副外长米格达德、叙卫生部副部长艾哈迈德前往机场迎接，共同举行了物资交接仪式。

冯飚表示，在中国抗疫之初，中方得到了叙政府和人民的充分理解和大力支持，中方对此铭记于心。当前，叙也面临抗疫的艰巨任务，中方感同身受，并理解叙在疫情防控方面面临的实际困难，愿提供力所能及的帮助。中方已向叙卫生部提供了最新版诊疗方案，组织了中叙医疗专家视频交流会议。此刻，中国政府向叙方捐助的2000人份检测试剂盒抵达大马士革，这是第一批中方援叙物资，中方将视叙疫情发展和需求向叙提供更多力所能及范围内的人道援助。病毒无国界，中方愿秉持人类命运共同体理念，加强与包括叙利亚在内的国际社会的合作，共同抗击疫情。中方支持国际社会有关尽快解除对叙单边制裁的呼声。

米格达德代表叙方感谢中方援助，表示叙危机爆发以来，叙方持续收到中方的各类人道援助，今天抵叙的医疗物资再次体现了中方对叙人民的深情厚谊。与美国向外“甩锅”、停止资助世卫组织等自私行径相比，中国以巨大的牺牲为世界树立了抗疫的标杆，并无私帮助其他国家，彰显它负责任和有担当的大国形象，成为广大发展中国家的坚实依靠。叙方愿学习借鉴中方的抗疫经验，全力维护叙人民的健康安全。

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