中国医疗专家组同缅甸卫生部门进行防疫工作交流

人民网仰光4月16日电 （记者李秉新）中国政府医疗专家组16日在内比都同缅甸卫生与体育部进行防疫工作交流，缅甸各省邦卫生部门代表通过视频同专家组问答。会议由缅甸卫生与体育部部长敏推主持。陈海大使、李小艳公参等代表驻缅甸使馆远程参与。

敏推代表缅甸政府对中国医疗专家组再次表示欢迎和感谢。他说，专家组在缅甸应对疫情最需要的时候雪中送炭，体现了缅中深厚的胞波情谊。连日来专家组走访仰光和曼德勒，在诊疗方案、防疫措施等方面对缅方进行科学指导，提出切实可行的建议。中方分享的经验非常宝贵。缅方将在全国推行专家组建议，并加强与中方的抗疫合作。

陈海说，中国医疗专家组同缅甸卫生与体育部及各省邦卫生部门代表进行防疫视频交流，我和大使馆的同事们对两国医疗工作者的敬业与奉献表示敬意。面对新冠肺炎疫情，缅甸政府采取了一系列举措，敏推部长和缅甸卫体部做了大量工作。作为在缅甸工作和生活的外交官，我们对此有深切感受，你们辛苦了！中缅两国是同甘共苦、守望相助的邻居、胞波和伙伴。当前，中国疫情防控已经取得明显成效，我们正在帮助包括缅甸在内的受疫情影响的国家共克时艰。中国政府和社会各界向缅甸提供了大量医疗物资援助。中国医疗专家组来缅开展防疫交流与合作，进一步体现了中缅胞波友谊和命运共同体精神。相信今天的视频交流将为缅甸卫生部门提供有益借鉴，促进两国防疫合作。中国驻缅甸使馆将继续协调中国国内相关部门和地方，同缅方密切配合，为缅甸抗疫的最终胜利作出积极贡献。

专家组组长杨丽娟介绍了在缅甸走访调研及与缅方合作抗疫情况，就疫情防控、实验室检测、医疗救治、医院感染控制和中医药救治等提出工作建议。专家组并同缅甸中央和各地方卫生部门代表就公共场所消毒杀菌、临床诊疗方案、中医治疗、疫情心理疏导等进行交流，答疑解惑。

会后，敏推部长向专家组颁发了感谢状。

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