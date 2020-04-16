“姊妹”相助，友谊升温

人民网罗马4月15日电（记者 叶琦）4月15日，意大利巴兰扎泰市的市政工作人员与医疗急救人员四处奔走在城市内，向市民们发放来自其友好城市——中国新密市捐赠的2万只医疗口罩。

据悉，在2019年5月，意大利米兰大都会巴兰扎泰市市长卢卡等市政官员一行考察访问了中国河南省新密市，建立了深厚的友谊，根据双方城市特色与未来合作可能展开了深入讨论，并签订了友好城市意向书。

2020年伊始，对于新冠肺炎疫情，卢卡市长多次向中国国内表示慰问与关怀，而随着中国疫情好转，意大利却开始出现症状，迅速扩散，成为了国际上疫情最为严重的第二大国。

新密市市长张红伟，副市长孙新定等市政领导立即密切注意意大利疫情动态，在郑州市外办与友协的协调帮助下，通过米兰中国文化中心与卢卡市长保持联系。经得知米兰大都市所在的伦巴第大区成为意大利的重灾区，而自己的“姊妹”巴兰扎泰市也出现了病患，并且医疗物资非常短缺之后，马上采取行动，询问口罩的采购、物流、清关等多方面政策，第一时间向巴兰扎泰市捐出了2万只医疗防护口罩。经多方不懈努力后，这批饱含着爱心与兄弟情的口罩顺利抵达了巴兰扎泰市，以解决其燃眉之急。

巴兰扎泰卢卡市长与市政工作人员、医疗急救人员们收到这批物资后非常感激，他专门录制了一段视频向来自中国的友谊表示感谢，同时也在社交网站上向市民们公布了这一好消息，他在视频内说到：“敬爱的新密市市长张红伟您好，您们向我们捐赠口罩到了，就在这里！感谢新密市政府、市民们的慷慨。意大利的Covid疫情很严重，有很多人患病，有不少人因此去世。在我们巴兰扎泰市也出现了病患，但庆幸的是，患者和因此丧生的人并不多。很荣幸收到你们捐赠的口罩，我们会立刻把它们发放到我们的市民手中，由此来帮助市民们来做好自我防疫工作。这次国际疫情让我们两座城市更紧密地联合在了一起，巴兰扎泰市和我们的‘姊妹’——新密市。现在，从这份礼物开始，我们的手足之情与友情更将会不断升温。同时我也要感谢米兰中国文化中心的李群来老师。是他提供了机会让我们彼此相识、彼此相遇、彼此合作。我很期待在这次疫情结束之后，你们能来到我们意大利巴兰扎泰市正式签订“友城协议”。再次感谢你们，让我们紧紧拥抱在一起，谢谢中国，谢谢新密！”

(责编：刘洁妍、杨牧)