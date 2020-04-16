感受到来自祖国的支持与温暖

驻埃及使馆分会场

人民网开罗4月15日电 （记者黄培昭、景玥）4月14日，中国驻埃及使馆邀请北京协和医院专家团队就新冠肺炎疫情防控和心理疏导为在埃中国同胞举行视频讲座。会场分设于协和医院援鄂医疗队武汉驻地、协和医院北京远程中心会议室、驻埃及使馆和在埃中方人员居所。中国驻埃及大使廖力强、中国驻埃及大使馆公使肖军正、政工参赞苏丽雅出席，使馆馆员、在埃华人和留学生代表等近300人在线观看视频讲座。

北京协和医院党委书记、副院长张抒扬教授，协和医院援鄂医疗队队长、感染内科主任刘正印教授，协和医院心理医学科主任魏镜教授等专家，就新冠肺炎传播途径、自我防护知识、疫苗研制进展和疫情期间心理防护等大家关心的问题进行了详细讲解，回答了馆员和中资企业员工、华侨华人、留学生代表提出的有关外出购物防护、居家消毒、口罩使用以及如何缓解心理焦虑等具体问题。

廖力强代表驻埃使馆和全体在埃中国同胞感谢协和医院对我在埃机构和人员开展疫情防控工作的大力支持，高度评价张抒扬教授等专家的专业细致介绍。廖力强表示，使馆党委将在包括协和医院在内的国内权威部门指导下，全力统筹做好在埃机构和人员的疫情防控工作，维护在埃人员卫生健康，并服务国内疫情防控工作大局。

参会人员纷纷表示，此次视频讲座十分及时，内容丰富、实用性强，加深了大家对新冠肺炎疫情的了解，增强了自主防护的针对性，让大家感受到来自祖国的支持与温暖，鼓舞了士气，进一步坚定了战胜疫情的信心。

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