尼外长:所谓非洲人在华遭"区别对待"是污名化行为

人民网阿布贾4月15日电（记者 姜宣）14日，驻尼日利亚大使周平剑会见尼外长奥尼亚马，并接受中尼记者联合采访。

奥尼亚马表示，近日社交媒体流传视频，显示尼公民等非洲人在中国广东省广州市遭遇令人非常不安的场景，如受到歧视、被赶出住所、甚至不被允许进入酒店餐厅等公共场所，这是在新冠肺炎疫情传播背景下的污名化行为，让我们身处国内的人感到十分忧虑。

奥尼亚马说，前两天，网上出现一段在广州的尼商人用伊博语录制的音频，清晰解释了相关事实，即一些尼日利亚人近期抵达广州后被确诊，还有一个经营饭店的女老板确诊，该饭店是尼或其他非洲国家人员经常光顾的地方，中国地方政府查明此点后，很自然地要求封闭相关场所，隔离密切接触者，并采取其他十分严格举措防范疫情在社区扩散，被强制隔离的人自然不会被允许返回酒店、原住所等。但尼国内仅根据社交媒体视频就作出错误解读，误以为尼及非洲人在防疫中被“挑选出来”加以区别对待了，表示不理解。我们同驻华使馆、驻广州总领馆及该馆代总领事等联系了解这一情况，他们确认该音频陈述内容是真实的。

奥尼亚马说，基于武汉防控疫情的丰富经验，当地采取及时封控举措，这无可厚非。不过，尼在华使领馆官员也认为，当地政府在防控措施实施过程中的沟通环节有较大改进空间。如果一开始就能及时向非洲国家驻广州总领馆通报情况与举措，双方不仅可以合力落实，更不会出现后来的相互猜疑。尼国内社交媒体流传的视频进一步恶化了有关形势。当然我们也从有关视频中看到有中国商人贴出“拒绝黑人或非洲人入内”告示，这令人十分伤心，很容易让我们联想到南非种族隔离时期的痛苦记忆，以及非洲人在美国等地的不公遭遇。这是绝不能被接受的。

奥尼亚马说，目前我们已全面了解事件真相，在此我要对中国大使表示衷心感谢，他及时采取行动，与中国政府部门沟通协调，并及时反馈情况。我们当前所处的世界深受网络社交媒体影响，总有人出于不同利益考虑宣传推动各自的意见表述。这也是为何我从一开始就采取有步骤的处理方式，同中国驻尼大使沟通，与尼驻华大使及驻广州、上海总领事等保持联系，并倾听国内不同人士意见，确保按照总体、有序的原则处理这一事件，致力于实现双赢结果。

奥尼亚马说，众所周知，在尼有一家规模庞大的中资企业——中国土木工程有限公司，它业绩出色，堪称行业表率。这家公司近期给我们捐赠了大量物资设备，其中就包括号称“超级呼吸机”的ECMO，这在尼是前所未有的。但尼国内部分民众的反应却不够积极正面，质疑为何要对该公司举动表示感谢，当然还有其他不当反应。卫生部长对提供给我们的这些物资设备品类和质量大加赞赏，并说随同物资到来的还有相关技术人员，他们可以教我们如何使用这些我们不熟悉的设备。尼民众对此应表示感谢，因为这些才是体现慈善、团结和善意的切实行动。另外，中国企业家马云也向我们及时捐赠了大量检测试剂，这对我们当前扩大检测范围、识别并追踪密切接触者的抗疫具体工作是巨大帮助。对于这些支持，我们都应以理性和平衡的方式予以看待。

奥尼亚马还表示，我很高兴，我们的驻华机构与中国各级政府的沟通协调更为密切。今天早上，尼驻上海总领事给我发来一段新视频，显示在广州被隔离的尼方人员都收到一份“礼包”，里面物品十分丰富，这展示了中方的兄弟情义以及与各方携手抗疫的决心。

周平剑表示，患难见真情，我们不会忘记尼政府和人民在中国抗击疫情最困难的时候给予的宝贵支持。中国对非友好政策没有任何改变，中非友谊牢不可破，中方珍视两国战略伙伴关系。我们相信尼方有决心、有能力战胜疫情，相信中尼友谊在携手抗疫中将更加紧密。中非、中尼永远是好朋友、好伙伴、好兄弟。

周平剑说，广州全力抗击的是疫情，绝非针对尼日利亚人、非洲人或是任何外国人。我本人作为联邦首都区的居民，对昨晚宣布延长封城时间不会有任何抱怨，相反要表示欢迎，因为政府这么做是在保护我们的健康与安全。选择联邦首都区、拉各斯、奥贡进行封城，是政府歧视这三个地方吗？显然不是。只是因为这三地目前在尼疫情最为严重。一些国家公民、入境航班在广州成为关注重点，也是同样的道理。一切为了精准抗疫，绝对不是要歧视谁。随着疫情发展，广州防疫措施逐步升级，不断作出必要调整。如果看看数据，尼日利亚人、非洲人近来成了防疫工作的重点关注对象，就不难理解了。

周平剑指出，截至昨天，广州累计报告境外输入确诊病例119例，其中外国籍26例中非洲籍19例，包括尼日利亚籍9例；境外输入外国籍无症状感染者60例，其中非洲国家57例。这说明在广州的尼日利亚公民、非洲公民在防疫方面是高风险群体，他们的健康与安全面临更大挑战，必须通过全面排查、全部检测等方式对他们和其他市民的健康负责。这些都是抗疫需要，绝对不是要搞什么“歧视”。事实上，广州市对所有高风险人群及航班进行了重点排查，共对1.5万人实施居家或集中隔离，其中外国人有4600多人。这些外国人中，既有非洲国家侨民，也有俄罗斯、美国、澳大利亚等13国公民。当然在执行过程中，由于沟通不通畅、落实不到位等问题也出现了一些令人不快、非洲朋友关切的情况。广东方面对此高度重视，迅速进行梳理排查，加紧改进完善工作方式。中国外交部已同广州密切对接，广州市政府同外国驻广州总领馆也已建立有效沟通机制。可以说，在各方共同努力下，尼日利亚朋友、非洲朋友的关切已经或者正在得到有效解决。我们对所有外国在华人员一视同仁，反对任何针对特定人群的差异性做法，对歧视性言行更是零容忍，这是毫不含糊的。

周平剑表示，全世界仍在抗疫，中尼在这场战斗中是伙伴是盟友，中方致力于同尼方加强合作，携手战胜疫情，我们将继续向尼方提供力所能及的支持和帮助。刚才外长提到一些中方企业向尼方提供支持，来自中国政府的援助也在进行。中华民族是懂得感恩的民族，朋友陷入困境，我们不会置之不理、袖手旁观。中方言出必行，如果在华尼日利亚朋友还有其他合理关切，我们将不断予以改进。

在接受媒体提问中，周平剑表示，广州出台的抗疫措施多次改进，以不断适应疫情发展。目前防疫措施已经全覆盖了，一视同仁地对待所有人群，不论国籍。关于社交媒体上传出的一些地方不允许黑人进入的内容，这是个别现象、个体行为。中国对于种族歧视零容忍。中国政府一旦发现某些商家有歧视性举措，一定会介入并纠正其做法。

奥尼亚马对周平剑关于相关官员有权扣押护照的说法表示完全赞同，认为是绝对正确的。他说，中国在发现从尼日利亚和其他国家来的旅客检测阳性之后，当然有理由怀疑，也有必要对这些国家来的旅客迅速采取一定措施，以防止疫情扩散开来，在对入境人员进行检测或隔离，查验护照的做法是绝对有必要的。视频中尼方领事官员关于“护照不可扣押”的说法可能是沟通上出了点问题。

关于世卫组织总干事谭德赛问题，奥尼亚马说，尼日利亚联邦政府支持世卫组织总干事谭德赛，这不是出于对他个人的支持，而是出于他作为世卫组织总干事而支持他。他有充分的能力来领导这一国际组织，而且在应对此次新冠肺炎疫情全球暴发方面，做得非常出色。相关决策是世卫组织作为一个机构，充分根据向其提供的各方数据，并综合考量诸多专家的意见之后做出的决策，而绝非他自己一个人能凭空随口给出的。因此我们反对将这个问题个人化。总之我们完全支持世卫组织。

就中国抗疫国际合作问题，奥尼亚马表示，中国让我们印象深刻，因为疫情暴发之初中国在武汉下达封城令这样极端的措施是非常需要有魄力、有决断力的。在我有生之年，我从未见过一整个城市甚至一个国家进入封锁状态。但是武汉敢为人先，随后各国也都纷纷效仿。中国首先从疫情中走出来了，同时也向世界提供了许多坚定的支持，与世界开展广泛合作，向各国提供了物资和人员的援助。更加重要的是，中国向世界分享了大量的数据，因为疫情首先在中国暴发，中国对于这次疫情的了解超过任何一个国家。你们看，在欧洲、美洲、非洲，中国提供了大量的抗疫物资设备和技术支持。尼日利亚重视并感谢中国向他国提供的帮助。我了解在武汉发生的事情，看到中国人民付出那么多努力并有效控制住了疫情。虽然我不是一个医学专家，但我认为其他国家亟需学习借鉴中国方法。无可否认，中国向我们提供了一个成功的抗疫模式。

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