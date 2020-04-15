中国援助物资万里驰援 坚定支持南非战胜疫情

人民网约翰内斯堡4月14日电（李滢嫣、王磊）南非外交部、卫生部在约翰内斯堡奥·坦博国际机场举行中国援助南非医疗物资交接仪式。中国驻南非使馆临时代办李南、南非国际关系与合作部长潘多尔、卫生部长穆凯兹、卫生部副部长帕拉等出席仪式并致辞，中国驻南非使馆外交官，南非外交部、卫生部、政府新闻办官员等参加。

李代办在致辞中表示，今天交接的这批物资在习近平主席同拉马福萨总统通话后5天即运抵南非，是落实两国元首共识的重要举措，充分体现了中南全面战略伙伴关系和“同志加兄弟”的特殊友谊。

李代办说，中方感谢南非政府和人民在中国抗疫斗争的艰难时刻，始终同中方站在一起。拉马福萨总统两次向习近平主席致信表示慰问和支持，并多次公开支持中国抗疫努力，穆凯兹部长和潘多尔外长予中方抗疫有力支持和声援，多家南非企业在自身遭受疫情冲击下，仍然慷慨捐款捐物支援中国抗疫。中国政府和人民对南非政府和人民的深情厚谊将永远铭记在心。

李代办指出，当前非洲疫情快速蔓延和发展，中方感同身受，在自身抗疫任务仍然艰巨的情况下，积极动员起来，汇聚各方资源，中央地方联动，官民并举，前后方协作，向南非和非洲国家提供大力援助和支持。虽然南非已成为当前非洲疫情最严重的国家，但令我们高兴的是，南非政府和人民在拉马福萨总统领导下，果断采取封禁举措，有效遏制病毒加速蔓延。病毒没有国界。我们唯一正确选择就是秉持人类命运共同体理念，全面加强国际合作，共同应对这场全人类面临的灾难。中方愿与南方同心协力，全面加强在疫情防控领域的合作，携手打赢疫情防控阻击战。

潘多尔外长代表南非政府对中国政府和人民在南方抗疫的关键时刻给予宝贵支持和慷慨援助表示高度赞赏和衷心感谢。潘多尔说，南中友好源远流长，建交20多年来，两国关系深度和广度空前，特别是两国高层关系密切，2018年两国元首成功实现国事互访。疫情暴发以来，拉马福萨总统同习近平主席多次互致电函或通话。习主席表达了对南非乃至非洲抗疫努力的坚定支持。南方对此表示高度赞赏。

潘多尔表示，当前包括南非在内的非洲国家正在积极推进实施非盟《2063年议程》。衷心感谢中方通过中非合作论坛等合作机制，支持非洲国家实现非盟2063年议程设定目标。2014年非洲埃博拉疫情暴发后，中国率先驰援，实施了中国历史上时间最长、力度最大的医疗卫生援助行动，彰显了真实亲诚理念和维护全球安全的大国担当。今天，中国一如既往地向慷慨支援南非等非洲国家抗疫。中国政府、企业、侨民等纷纷伸出援手，中国还通过科技合作等向非洲提供支持，南方对此深表感激。中国经验告诉我们，唯有团结合作，才能战胜病毒。

潘多尔说，当前疫情已席卷全球。今年2月初，南非口罩生产商U-Mask公司还捐赠口罩支持中国抗击疫情。不到两个月形势就出现逆转，南非疫情日益严峻，急需医疗物资援助。中国政府和人民雪中送炭，这些物资将极大支援南非抗疫一线的医护人员及其他安全后勤保障人员。我还要感谢中国政府在为南非政府包机运送抗疫物资提供的便利和支持，得以确保这批物资第一时间运抵南非。

穆凯兹部长热情赞扬中国政府的援助义举，表示这再次彰显了南中特殊友好。中国不仅向南方捐赠最急需的个人防护装备等医疗物资，还同南非积极分享抗疫成功经验和技术支持。不久前，中国上海医疗专家同南非卫生部、各省卫生厅官员和专家以及世界卫生组织驻非洲代表举行视频会议，充分交流分享中方抗疫防控经验。此外，世界卫生组织也召集各国卫生部官员同中方医疗专家进行防控经验交流。再次感谢中国政府和人民给予南非人民的友谊、团结和力量，期待今后继续得到中国支持，帮助南非早日战胜疫情。

帕拉副部长高度赞赏中国政府和人民提供援助，表示中国援助为南非战胜看不见的病毒敌人发挥了重要作用。尽管中国是首个遭受疫情冲击的国家，目前仍处于防控疫情反弹的关键阶段，但不忘向南非雪中送炭，援助抗疫物资，为面临巨大抗疫挑战的南非解了燃眉之急。

活动现场，李代办和穆凯兹部长分别代表中南政府签署并交换了抗疫物资交接证书。

SABC、eNCA等南非媒体以及南非政府新闻办官方网站对交接活动进行全程电视直播，南非总统府、外交部、卫生部等推特账号有关活动视频点击量超过3万人次。活动结束后，SABC、Newzroom Africa电视台、南非新闻网、夸纳省东海岸电台、法新社等媒体以“南非收到中国抗疫援助设备”等为题第一时间刊发报道和评论。

南非执政党非国大活动当天发表声明，热烈欢迎和诚挚感谢中国共产党领导的中国政府和人民援助的急需抗疫物资，这些人道主义援助将帮助南非更有力应对新冠病毒，拯救生命。

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