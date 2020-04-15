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抗击疫情，我们在一起！

——中国银行约堡分行向南非豪登省卫生厅捐赠防疫物资

2020年04月15日08:23  来源：人民网-国际频道
 
李涛行长代表中国银行约堡分行向豪登省卫生厅捐赠抗疫物资。（刘畅 摄）
李涛行长代表中国银行约堡分行向豪登省卫生厅捐赠抗疫物资。（刘畅 摄）

人民网约翰内斯堡4月14日电（刘畅）4月14日，中国银行约翰内斯堡分行（以下简称中国银行约堡分行）向豪登省卫生厅捐赠3万个医用口罩，用于防疫一线。中国驻约翰内斯堡总领馆总领事唐中东、豪登省副省长Bandile Masuku、豪登省卫生厅副厅长、中国银行约堡分行行长李涛出席捐赠仪式。

当前，新冠肺炎疫情在世界多点爆发蔓延，南非疫情日趋严峻，南非政府部门、警察和医护人员面临防护用品短缺的问题。面对疫情的严峻挑战，中国银行约堡分行积极为南非的防疫工作贡献力量。

唐中东在讲话中表示，中方坚定支持南非抗击疫情努力，愿根据南非需求，继续提供力所能及的帮助，同南非分享防控经验，加强医疗卫生领域合作。总领馆鼓励在南中资企业和机构支持南非的抗击疫情工作，这次捐助正是中国对南非支持的具体体现，也是中资企业履行社会责任的实际行动。

豪登省主管卫生的副省长Bandile Masuku博士对中国银行约堡分行的此次捐赠表示感谢。他表示，豪登省目前仍是南非确诊病例最多的省份，省政府在遏制疫情传播方面主要依靠积极主动地测试，而测试员及医护人员的有效防护，又是测试顺利进行的基础。

李涛表示，在中国面临疫情严重的时刻，南非各界曾积极向中国捐赠抗疫物资，现在是我们回报的时候了，“中国银行将与南非人民携手，共同抗击新冠肺炎疫情。作为一家在南非的中国企业，我们愿意积极响应所在省市政府的号召，做出更多贡献。抗击疫情，我们在一起。”

截至目前，南非新冠肺炎累计确诊2415例，死亡27例。受疫情影响，3月27日起，南非实施了21天全国范围“封城”。4月9日，南非总统拉马福萨宣布“封城”措施将延长2周至4月底。作为扎根非洲多年的中国银行约堡分行，积极履行社会责任，不仅将员工健康与安全放在首位，每日为员工发放口罩、洗手液等防疫用品，并对工作场所进行消毒，同时制定特殊时期业务连续性计划，确保在“封城”期间继续为广大客户提供金融服务，为南非抗击新冠肺炎疫情贡献中行力量。

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(责编：崔越、杨牧)
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