中国政府援委抗疫医疗专家组圆满完成任务回国

人民网加拉加斯4月11日电 （记者 张卫中）中国政府抗疫医疗专家组一行8人圆满完成援助委内瑞拉任务，今天下午启程回国。委副总统罗德里格斯在机场向专家组授予弗朗西斯科·米兰达二级勋章，表彰其为委疫情防控所作突出贡献。外长阿雷亚萨、经济财政部长塞尔帕，卫生部长阿尔瓦拉多和驻委大使李宝荣等出席。

专家组组长黄茂首先感谢委方热情友好接待并表示，在委期间，专家组与委政府和委方专家围绕疫情防控、隔离管理、治疗方案、重症患者治疗等方面深入交流。委方防控措施卓有成效，有力阻止了疫情扩散，保护了人民群众的生命健康安全。病毒是人类的共同敌人，希中委双方共同努力，共克时艰，早日战胜疫情。祝愿两国人民友谊长存，双边合作更进一步。

李宝荣大使祝贺专家组圆满完成在委工作任务并表示，当前新冠肺炎疫情全球大流行，国际社会需要的是坚定信心、团结应对。中委人民有着深厚情谊，中方高度评价委政府有力防控举措，坚定支持委抗疫斗争，愿继续加强双方防控合作，共同构建两国命运共同体。正如习近平主席同马杜罗总统通电话时所说，中国始终支持委政府和人民捍卫国家主权、维护社会稳定、改善民生，支持委人民探索符合本国国情的发展道路。相信委政府和人民终将战胜疫情。

罗德里格斯在致辞中表示，奉马杜罗总统指示，委政府决定授予专家组全体成员弗朗西斯科·米兰达二级勋章，表达了委政府和人民对专家组的深厚情谊，充分体现中委全面战略合作伙伴关系高水平发展。抗击新冠肺炎疫情至关重要，需要国际社会团结应对。委方充分借鉴中国模式，学习中方经验，采取有力防控措施，已取得初步成效。在委人民全力支持配合下，我们终将战胜疫情。

在为期10天的紧张工作中，中国专家组马不停蹄，分别与委疫情防控领导委员会和委卫生部长阿尔瓦拉多举行多场工作会议，走访委卫生、疾控、检测等多个部门，考察委多家医院及社区，协助评估委疫情总体情况，与委方专家就疾病防控和临床诊疗等有关方面进行深入交流，赢得了委各界人士的广泛赞誉，掀起了中委友好的热潮。（完）

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