游子写家书 深情谢祖国

人民网洛杉矶4月11日电（记者 王如君）美国加利福尼亚州查普曼大学中国留学生近日向中国驻洛杉矶总领馆发来一封家书，深情表达海外游子对祖国关怀的谢意。家书内容如下：

游子们的一封家书

今年夏天洛杉矶连下了两周的小雨，这片以阳光沙滩著称的地方竟也多了丝凉意。在这特殊时期，我好想你，华夏。

庚子年之初，新冠病毒席卷全球。

1月23日，武汉封城。北美开学之际，留学生们心系祖国，通过不同渠道给祖国加油。十五个时区的昼夜颠倒，不断提醒着家人。虽身处异乡，但不忘身后的家，那一通通远程电话传递着我们的牵挂。儿行千里母担忧，母在远方儿更愁，我们这一代有了更多的担当。

3月中旬，洛城“沦陷”，查普曼大学宣布封校，全部课程变为网课。猛增的数字，一抢而空的超市，口罩、洗手液等物资一夜之间变得一件难求。文化的差异，几度紧张的氛围，家中亲朋好友的关心接连不断，北美开始面临病毒的挑战。

4月2日凌晨，中国关爱海外留学生的“健康包”抵达洛杉矶总领馆。4月6日、7日，70份“健康包”发放到查普曼大学中国留学生手里。隔离期的慰问，温暖了游子的心。70份“健康包”，彻夜从祖国赶来，“沉甸甸”拿在手上，好像离家更近了一步。

相隔茫茫14000公里，分不开的是思念的心，忘不掉的是祖国的爱。在这场没有硝烟的战争里，没有人是胜利者，我们都是相互扶持着走过来的幸存者。

查普曼大学没有很多中国留学生，没有正式的学联组织，但也没有人忘记我们。

4月8日，迎来喜讯，武汉重启，江城人们终于等到了他们的春天。坚持防护，让祖国放心，我们也盼着洛城的“春天”。潜心求学，安全返回，报效祖国。

游子何日归故里，心弦似箭期不来。她说不求你们衣锦还乡，但定要平安归来。有国才有家，疼你的母亲，从不舍得你孤军奋战。

感谢我们永远的后盾，强大的祖国，守护着一个个远洋游子的避风港。我爱你，中国！

茶缀万巷昔洛城，普天抗疫引家思。

漫客难觅繁华处，静待学堂迎春来。

感谢中华人民共和国

感谢驻洛杉矶总领馆

感谢曹乾领事

感谢各校学联主席

王陆瀛代表查普曼大学全体中国留学生敬上

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