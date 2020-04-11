哈萨克斯坦派军机赴华迎接中国医疗专家组

人民网努尔苏丹4月11日电（记者 周翰博）“封城”20多天，为素有“冷都”之称的哈萨克斯坦首都努尔苏丹增添了一丝寒意。城市里原本熙熙攘攘的街道早已空空荡荡，繁忙的首都国际机场也因为全面禁航变得沉寂。一场突如其来的疫情，让本该用传统歌舞迎接春姑娘的哈萨克斯坦人民不得不选择了隔离。

4月9日傍晚，应哈萨克斯坦政府邀请，由中国政府派出的医疗专家组一行10人携人道主义援助物资，分乘哈方两架军用运输机徐徐降落在哈首都努尔苏丹国际机场。中国驻哈萨克斯坦大使张霄、哈外交部副部长阿希克巴耶夫、哈卫生部副部长纳德罗夫以及两国主流媒体数十名记者赴机场迎接。“休眠”了多日的努尔苏丹国际机场再次忙碌起来。

张霄大使在机场接受中哈媒体记者采访时指出，3月24日，习近平主席同托卡耶夫总统通电话，两国领导人就加强抗疫合作达成重要共识。为落实两国元首指示精神，中方决定派遣医疗专家组赴哈，同当地医疗机构和专家开展抗疫经验分享与交流。这体现了中哈永久全面战略伙伴关系的高水平和特殊性。

纳德罗夫指出，中国派遣医疗专家组来哈具有重要意义。众所周知，中国在抗击新冠肺炎疫情方面积累了丰富的经验。哈方同样在实践中摸索出了符合国际标准的诊断与治疗方案。“未来15天，我们计划与中国同行深入探讨新冠肺炎诊疗问题和公共卫生问题。我相信，这种交流一定会带来很多启发。”

据悉，中国援哈专家组由中国国家卫生健康委员会组建，新疆维吾尔自治区卫健委选派，将在哈工作15天。10名成员来自呼吸、重症、感染、中医、护理、公共卫生等领域，均拥有抗击新冠肺炎疫情的实战经验。同时运抵哈萨克斯坦的还有口罩、防护服、无创呼吸机等医疗装备和连花清瘟胶囊、复方一枝蒿颗粒等中成药。

阿希克巴耶夫表示，中国派遣专家组来哈协助抗击新冠肺炎疫情是双方落实两国元首指示的重要举措。“这不是中国伙伴第一次向我们提供援助。前不久，中国政府首批援助物资在阿拉木图完成交接。中国地方政府、企业等也积极开展援哈行动。我对中国政府和人民表示感谢。”

专家组副领队、新疆维吾尔自治区人民医院副院长陆晨表示，在哈期间，专家组成员将毫无保留地把中国经验传授给哈萨克斯坦同行。“除了介绍经验外，未来10多天，我们还将结合哈方防疫措施和诊疗流程，围绕病例筛查、传染病防控、病历管理、临床诊疗、社区健康管理和实验室工作等内容，为哈医务人员、公共卫生人员、实验室人员和社区防控人员提供咨询和培训。我们愿为哈萨克斯坦人民抗击疫情提供支持，为传承、巩固中哈友谊贡献力量。”

张霄表示，“患难见真情，我们永远不会忘记，两个月前，在中国疫情最严重的时候，哈萨克斯坦向中国提供了人道主义援助。” 今天，中国向哈萨克斯坦派出抗击新冠肺炎疫情专家组，这也是中国向独联体地区派出的首个医疗专家组。我相信，中国专家一定能够帮助哈萨克斯坦人民尽快战胜疫情。

据悉，在哈期间，中国专家将赴努尔苏丹、卡拉甘达和阿拉木图等地开展工作，重点向哈方介绍中国防控新冠肺炎的机制和“四早”“四集中”原则；与一线医护人员讨论重症患者病情，提出诊疗建议，开展监护培训；参观隔离设施，了解隔离制度，并提出改进意见；介绍实验室检测方法，提高检测准确性；为哈医学院教师、传染病医生提供在线培训等。

3月16日哈萨克斯坦全国进入紧急状态。4月10日，哈总统托卡耶夫宣布将紧急状态至少延长至4月底。在这个特殊时刻，中国医疗专家组为哈萨克斯坦人民带来了战胜疫情的信心与希望。

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