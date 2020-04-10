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驻加纳大使就武汉“解封”接受媒体直播连线采访

2020年04月10日09:29  来源：人民网-国际频道
 
驻加纳大使王世廷就武汉“解封”接受媒体直播连线采访（驻加纳使馆供图）
驻加纳大使王世廷就武汉“解封”接受媒体直播连线采访（驻加纳使馆供图）

人民网阿克拉4月9日电（姜宣、周玥晗）8日武汉“解封”当天，王世廷大使与加纳驻华大使爱德华·博阿滕通过视频连线方式，共同接受加纳ETV电视台直播采访，采访实况在加纳欢乐电台同步播出。

整个采访历时约一小时，王世廷大使回答了记者关于中国抗疫经验、武汉“封城”挑战与应对措施、疫情对中国经济有何影响、疫情对中加关系有何影响、在华留学生开学时间是否会延迟的提问，并就中国为何率先向非洲抗疫伸出援手、中国是否针对在华非洲人进行强制检测、疫情是否源自中国、中国是否会减免非洲国家相关债务、疫情对世界有何改变等问题深入互动交流。

采访实录如下：

主持人：武汉曾是新冠肺炎疫情重灾区，封城76天后疫情得到控制，现在终于“解封”。您怎么看“解封”这一重大举措？ 您能否（和我们）分享中国人民对此反应？ 

王世廷大使：“解封”是一个令人振奋和鼓舞的消息。这说明新冠病毒可以被击败。事实证明，只要我们采取严格举措并认真贯彻执行，我们就会赢得胜利。我想，武汉人民对于“解封”的感触更深。今天是值得庆祝、值得纪念的一天。

主持人：为确保疫情不扩散到其他省份，中国采取了非常严格的措施。正如世卫组织总干事谭德赛博士所指出的那样，中国为防疫工作设定了新标杆。您能否进一步说明中国在封城期间采取了哪些防控措施？

王世廷大使：事实上，中国采取非常严格的防疫措施，不仅是为了保护其他省份，也是为了保护其他国家。但是一些国家却对此不以为意，从一开始没有认真对待疫情。有的国家甚至指责中国封城太过严苛。事实上，中国为迟滞疫情“大流行”作出重要贡献，为世界其他国家争取了至少一个月的准备时间。但遗憾的是，很多国家没有迅速行动起来，白白错过了这段珍贵的时间。

武汉封城期间，除基本社会服务以外，所有的公共交通都停止了，普通民众被要求必须待在家里。为此，武汉各级政府和组织密切协作，共同努力，确保封城措施到位。

至于医疗措施，众所周知，我们在武汉用14天建成了两家拥有2600张病床的医院，建立了16家方舱医院，全国45,000多名医护人员驰援武汉。这里很难一一列出武汉封城期间采取的措施。但这些举措被事实证明都是卓有成效的。

主持人：武汉在封城期间经历了哪些挑战？为应对这些挑战，有哪些措施是其他正在经历封城的城市可以学习和实施的？

王世廷大使：武汉封城期间，我们遇到了很多挑战。我认为最大的挑战是为武汉1100万市民提供后勤和医疗保障。中国拥有34个省级行政区。在武汉遇到困难时，全国各省级行政区都向武汉提供帮助，除了蔬菜和米面粮油等生活必需品之外，我刚才还讲到了全国各个省市支持武汉、紧急建设医院和医护人员紧急驰援。而且值得一提的是，这些支持都是无偿的。

一方有难，八方支援。遇到困难时，我们互相帮助。这是中国的传统文化，是中国特色社会主义制度的优势。在中国共产党的坚强领导下，我们的体制可以集中力量办大事，一切资源来自人民、根植人民、服务人民。有了党的领导，没有克服不了的困难，武汉“解封”就是最好的证明。

主持人：武汉是中国重要的工业中心和交通枢纽。在封城期间，是不是所有工厂都关闭了？这一点很重要，因为包括加纳在内的许多国家都在进行部分封城。如何正确封城关系到民众生存。我们可以从武汉的经验中学到什么？

王世廷大使：在封城期间，并非所有工厂都关闭了。当然，工厂的正常运转受到很大影响。这取决于工厂的性质。如果这些工厂是提供基本社会服务的，我们将在保证工人健康的前提下尽可能维持工厂运转。

主持人：有在华留学生表示，尽管他们中多数人已超过三个月未离开中国，但在广州的非洲人却仍然被强制进行新冠病毒检测。这是否属实？如属实，这么做的原因是什么？

王世廷大使：我们之所以能够赢得抗疫阶段性胜利，是因为我们采取了非常严格且有效的措施。这些措施不针对任何一个族群，只要住在中国，谁都应该遵守中国的法律法规。我不了解您刚才提到的规定。但如有类似规定，我可以向您保证，这不是针对非洲人，而是适用于所有在中国的外国人，无论他们来自哪个国家。歧视特定族群是犯罪行为，完全违背我们国家的政策和核心价值观。我们对在华非洲人和其他在华外国人一视同仁。

主持人：疫情期间，中国政府和企业纷纷向加纳捐钱捐物。深能安所固电力（加纳）有限公司和非洲世界航空有限公司向加纳政府捐赠20万美元支持抗击疫情。马云基金会向加纳捐赠了一批个人防护装备和检测试剂。4月6日，贵馆向加方移交了中国政府援助的抗疫物资。除加纳外，其他17个非洲国家也获得相同援助。在当前全球物资短缺的情况下，中国对这些物资也有需求，是什么促使中国捐赠呢?

王世廷大使：每当非洲朋友遇到困难时，中国总是第一个站出来提供援助。过去如此，现在仍是如此。中国是通过包机形式第一个向非洲提供抗疫援助的国家。就公共卫生条件而言，绝大多数非洲国家无法与发达国家相比。虽然非洲的确诊病例没有欧洲国家和美国多，但正在迅速增加。现在我们缺少对新冠病毒的有效治疗方法，所以对付这一病毒的最好办法就是在其大规模暴发前控制住它。因此，为了帮助非洲有效控制疫情，中国的援助是及时的、必要的，是能够保护生命、挽救生命的，对此中国功不可没。

主持人：有人批评中国利用这次帮助其他国家抗疫，以赚取非洲和全球的好感。您对此有什么看法?

王世廷大使：这是无稽之谈。为什么我们要利用疫情来赢得非洲的好感？非洲历来都是对中国有好感的。第一，非洲向来支持中国。回顾一下历史，在重大国际事务中，没有哪一次非洲不是站在中国这一边的。第二，中国向来支持非洲。比如，我们先支持非洲赢得了民族独立，又支持非洲发展经济。我们帮助非洲国家修建学校、医院、高速公路、铁路基础设施等。正是由于中国的帮助，非洲面貌才发生了巨大变化，取得了积极发展。

但同时，西方国家过去对非洲做了什么?他们殖民非洲，掠夺非洲资源，逼迫非洲人民成为奴隶。现在他们说中国利用疫情来赚取非洲的好感？简直荒谬！我不知道这一指控有何根据，但我知道散播这一言论的人一定不怀好意，是为了挑拨中国和非洲之间关系。我认为非洲朋友肯定不会相信这种谎言。

主持人：加纳是中国在非洲的第七大贸易伙伴，中国是加纳在世界上最大的贸易伙伴。在全球旅行限制的情况下，贵馆是否有任何举措来支持两国商务和贸易关系?

王世廷大使：中国大使馆长期为促进和支持两国之间的贸易和旅游提供便利。当疫情结束后，我们也将尽一切可能加速推进双边合作，把失去的时间补回来。

主持人：今年是中加建交60周年。疫情导致两国之间的往来和庆祝活动被迫推迟。对此您有何看法有何看法?

王世廷大使：疫情延迟了中加之间的往来和庆祝活动，这是事实。但庆祝只是一个仪式。事实上，我们之间的关系因疫情变得更加紧密。我们相互支持，一起与共同的敌人——新型冠状病毒作斗争。总之，在抗击疫情的过程中，中加关系得到了巩固和升华。

主持人：去年，贵馆向加方提供了310个奖学金名额，目前加纳约有6475名留学生在中国学习，加纳是来华留学生人数最多的非洲国家之一。今年的疫情是否会影响奖学金的发放和中国大学的录取工作？

王世廷大使：这取决于疫情将持续多久。我认为如果现在结束的话，不会有太大影响。但如果疫情再持续几个月，大学开学时间将不得不延迟。虽然如此，但我不认为这会改变我们向加纳优秀学子提供奖学金的数量。

主持人：疫情是否源于中国？

王世廷大使：关于病毒的来源，这是一个科学问题，需要科学和专业的评估。尽管新冠肺炎疫情首先在中国大规模暴发，但这并不意味着病毒起源就是中国。世卫组织表示，现在还不能就疫情起源下结论。综上所述，妄称病毒起源于中国完全是出于政治目的，一些政客将之称为“中国病毒”更是一派胡言、居心叵测，这对任何国家都没有好处，只会搬起石头砸自己的脚。

主持人：有声音呼吁中国要更大力度削减债务，中方是否有减免非洲国家相关债务的具体计划？

王世廷大使：长期以来，中国坚持按照平等协商、互利共赢、共同发展的原则同其他发展中国家开展金融合作，目的是帮助发展中国家加快发展，推动落实联合国2030年可持续发展议程。对出现偿债困难的国家，中方从不逼债，而是通过双边渠道协商解决。

当前，新冠肺炎疫情在全球肆虐，发展中国家特别是低收入国家面临更大挑战，中方对此高度重视。我们愿通过双边渠道同有关国家保持沟通。我们也期待G20成员能共同落实好G20领导人特别峰会有关成果，帮助低收入国家妥善应对好债务风险问题。

主持人：最后一个问题，您认为这次疫情将对世界产生哪些改变？

王世廷大使：我认为，这次疫情再次深刻说明，我们只有一个地球，我们是一家人，是命运共同体。在这个全球化不断深入发展的新时代，国与国、人与人之间前所未有得联系在一起，没有人能独善其身。类似新冠肺炎疫情这样的非传统安全问题越来越多，越来越需要全人类共同努力解决。经过这次疫情洗礼，中国用自己的巨大牺牲和卓有成效的防控举措，让世界又一次刷新对社会主义中国的认知。经过疫情的洗礼，各国将加速构建人类命运共同体，世界人民共同发展与繁荣的步伐将更加坚定。

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(责编：于洋、燕勐)
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