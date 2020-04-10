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比利时中资机构积极行动、齐心战“疫”

2020年04月10日09:21  来源：人民网-国际频道
 
比利时中资机构积极行动、齐心战“疫”

人民网布鲁塞尔4月9日电 （记者 方莹馨）在中国暴发新冠肺炎疫情期间，比利时卢森堡中资企业协会（以下简称“中企协”）会员身在海外、心系祖国，万里驰援中国抗疫。3月初，比利时新冠肺炎疫情暴发，中企协的抗疫工作重心转至比利时当地。随着比利时疫情不断蔓延，当地医疗防护物资出现告急。比利时中资机构再次站了出来，勇于担当、主动作为，在抓好企业和员工自身防疫工作的同时，积极投身于当地抗疫工作，向比利时合作方、医疗机构伸出援手，筹集资金和医疗防护物资。

面对市场供应不足、国际运力紧张、报关手续复杂等诸多现实问题，中企协会员工银欧洲布鲁塞尔分行、中远海运集运比利时公司、华为比利时公司、安邦比控Nagelmackers银行、大华技术股份欧洲公司、中远海运港口泽布吕赫码头有限公司、中国银行（卢森堡）有限公司布鲁塞尔分行、海南航空公司布鲁塞尔办事处等中资机构竭尽全力，调动各方资源，克服重重困难，迅速采购到大批物资捐赠给比利时卫生部门、医疗机构等，解决当地的燃眉之急。

为便于会员开展捐赠工作，中企协还联系了布鲁塞尔Saint-Luc医院，开辟了中企协捐款通道，并带头向该医院捐赠了1,000.00欧元。会员工银欧洲布鲁塞尔分行、中远海运集运比利时公司、中远海运港口泽布吕赫码头有限公司亦向该医院慷慨解囊，热心支援抗疫工作。

此外，中企协会员贸促会驻比利时代表处充分发挥自身优势，协助比利时相关机构、商协会、企业等对接中国医疗防护物资厂商、出口商。

截至4月5日，比利时中企协会员共向当地机构捐赠N95口罩26,800个，医用外科口罩260,850个，防护服52件，呼吸机1台，消毒机23台，消毒液480瓶，视频会议系统2套，华为平板95个，捐赠物资价值共计348,462.00欧元；向当地医院捐款共计11,500.00欧元。捐赠物资价值及捐款共计359,962.00欧元。

比利时中资机构的善举获得了比利时相关单位、媒体的充分肯定。安特卫普港务局、AZ Jan Portaels医院特意发文，分别对有关中企协会员慷慨、及时的捐赠表示感谢。比利时Le Soir等几大主流媒体也对相关中企协会员的捐赠情况进行了报道。

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(责编：于洋、燕勐)
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