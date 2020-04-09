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中国赴刚果（金）维和医疗队全力做好应对疫情工作

2020年04月09日16:17  来源：人民网-国际频道
 
隔离病房建成后，军医们正在粘贴自制的标识。（郭晓宁 摄影报道）
隔离病房建成后，军医们正在粘贴自制的标识。（郭晓宁 摄影报道）

人民网布卡武4月9日电 目前，非洲新冠肺炎疫情形势严峻，刚果（金）任务区多国维和部队已封营限制出行。中国第二十三批赴刚果（金）维和医疗分队官兵们坚守战位，立足现有条件，及时调整工作模式，确保在保障自身安全的情况，创新开展维和卫勤保障工作。

4月7日上午，一名57岁的联合国民事雇员来到中国二级医院，有高烧症状。该患者半个月前从首都金沙萨归来，有疫区的旅行史。根据提前预约得到的信息，预检分诊处的医护人员，提前做好防护，患者到达后，迅速开展体温监测、测量血压、抽血等工作。

检验室内，由于缺乏生物防护柜，为防止血液检验时气溶胶的产生，该分队临时改造烈性传染病人负压转运隔离舱，将多项检测项目在隔离舱内进行，检验技师提前布置好舱内检测所需的药品试剂，取得血液标本后，第一时间进行检验，10分钟后，结果显示，该患者恶性疟疾快速检测呈阳性。

结合其他结果，军医判断该患者属于疟疾早期，按时服用抗疟药品，即可治愈。此外，由于金沙萨疫情严重，不能完全排除合并新冠肺炎，因此军医嘱咐该患者居家隔离，并留下联系方式，按时填写生命体征调查表，如病情发生变化，及时沟通，以确定下一步治疗方案。

据了解，中国二级医院已运行近18年，由于防疫物资短缺，医疗设施设备老化落后，且布局不合理，不具备接收烈性呼吸道传染病患者的条件，但当前的疫情呈蔓延趋势，联合国对防疫、生活物资补给滞后，使得官兵们遂行医疗保障任务的风险和难度急剧增加。

为避免院内感染，确保医务人员和就诊人员安全。该分队向联刚团提出严格分队人员管控，轻症自我隔离、急症预约，隔离期间填写生命体征监测表，完善新冠诊疗SOP等多项建议，均被采纳。前期由该分队申请的隔离病房改造工程顺利完工，结合早期设立的预检分诊点和发热病人专有医学通道，有效提升了新冠疫情应对能力。

中国第二十三批赴刚果（金）维和医疗分队队长孙延荣说，海外疫情形势严峻，维和医疗分队依靠祖国，运用好中国抗疫经验，宣传好中国抗疫做法，“在海外战场攻坚决胜，让中国抗疫为世界加油！”（吕强 郭晓宁）

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(责编：于洋、燕勐)
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