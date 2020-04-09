中国铁建赴尼防疫工作组开启“同心战疫 关爱员工”之旅

人民网阿布贾4月9日电（记者 姜宣） 8日星期三，本来应该是一个热闹非凡的一天，但下午尼日利亚首都阿布贾的街道上一马平川，鲜有人在外活动，一如平时的周末，阿布贾已经因新冠疫情封城第9天。

但是在阿布贾纳姆迪·阿齐基韦国际机场，一架载着新冠肺炎抗疫物资与15名中国铁建赴尼日利亚防疫工作组成员的尼日利亚和平航空公司专机，伴着轰鸣声在空中划过一道美丽的航线，于16时20分安全降落。专机满带着中国铁建的期盼，带着中国人民的友好情谊和尼日利亚政府的热烈期盼，从北京不远万里奔赴尼日利亚。

尼日利亚卫生部长埃哈奈尔带领卫生部官员、疾控中心专家等早已在机场等候，中国驻尼日利亚大使周平剑、驻尼日利亚经商处参赞李元、中国铁建下属单位中国土木工程集团（简称中土）尼日利亚公司总经理姜义高等一起迎接工作组的到来。

夕阳斜射的诺大的首都国际机场只有这一架包机在嗡嗡作响，在帮助工作人员卸完沉甸甸的物资后，15名工作组成员信心满满地走下了飞机。非常时期，没有握手，没有拥抱，但是大家互相点头致意，目光里满是关切与问候。

埃哈奈尔代表政府感谢工作组的到来，激动心情溢于言表，以中文“谢谢”作为他欢迎致辞的开头与结尾。他高度赞扬中土尼日利亚公司40多年来一直以高度的社会责任精神为尼日利亚作出的贡献。并表示，尼日利亚人口众多，物资匮乏，令人担忧，但是没想到中方送来了整整16卡车的物资，有N95口罩、防护服，还有呼吸机等。目前全世界都在面临疫情威胁，这些设备非常稀缺，不仅如此，没想到带来的机器是这么先进！同时，工作组也带来了中国人民在重大遭遇中得到的宝贵经验，我们将会从中受益良多。

周平剑表示，今天适逢武汉正式“解封”第一天，国内疫情防控取得阶段性重要成效，同时内防反弹、外防输入的任务依然艰巨。中国铁建此时向尼派出防疫工作组并筹集大批公共卫生应急物资，难能可贵，用实际行动践行了习近平主席提出的正确义利观和真实亲诚理念，充分彰显出企业对员工的关爱、强烈的社会责任感和人道主义、国际主义精神。在国内疫情防控形势最艰难的时刻，尼日利亚政府和人民也向中方提供了宝贵支持，这些都是中尼命运共同体的真实写照。相信通过共同抗击疫情，中国同尼日利亚的友谊将进一步深化。

根据计划安排，工作组在尼30天，开展主旨为“同心战疫 关爱员工”的援助活动，将对中国铁建1600名中方员工和1万多名当地员工进行防控指导、医疗救护与心理咨询。同时，还将视情开通电话及网络渠道，为华人华侨提供咨询指导，并应尼方需求，与尼卫生部门分享抗疫经验。

鉴于在尼员工数量较多，中土尼日利亚公司从系统内兄弟单位——中铁十七局中心医院协调了12名有防疫经验的医护人员及3名工作人员组成工作组，其中医护人员专业涵盖感染科、呼吸科、检验科、重症科、护理科、心脏内科、神经内科、普通外科、麻醉科等，部分专家具有丰富的新冠肺炎防疫和诊断救治经验。

在此次专机物资中，还有部分为中国铁建在尼员工及协助尼政府在华采购的物资，包括一次性普通和医用口罩、防护服、防护眼镜、防护面罩、医用橡胶手套、电子测温计等。

中国的举动赢得了尼政府的高度赞扬。此前，尼日利亚“总统新冠肺炎特别工作组”组长、联邦政府秘书长穆斯塔法在6日召开的新闻发布上称赞中国公司的义举，感谢中土尼日利亚公司帮助尼日利亚提供抗疫物资，并为尼提供中方宝贵经验。

工作组出发前，尼日利亚驻华公使伊肯雅乌表示对中国铁建协助尼日利亚采购防疫物资及派驻防疫工作组表示感谢，他说，“患难之交才是真朋友！中方将改善尼日利亚物资短缺的局面，帮助尼日利亚积累丰富的抗疫经验”。

不仅积极协调抗疫物资，筹备工作组，中土尼日利亚公司还正帮助政府在阿布贾免费建设两处方舱医院，并计划一周以后正式启用，届时将有效缓解首都区不断增长的新冠肺炎患者治疗需求。

来自于尼日利亚机场管理局的工作人员弗莱德高兴地说，“欢迎你们，China！感谢你们带了我们急需的东西，今天的机场为你们专门开放，未来无论有什么事情发生，机场将第一个对你们开放！”

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