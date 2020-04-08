中企履行社会责任，助力缅甸抗击疫情

人民网仰光4月8日电 （记者李秉新）随着缅甸新冠肺炎确诊病例逐渐增多，在缅甸投资中国企业近日纷纷行动起来，向缅甸有关部门开展对口支援。4月8日，中国工商银行仰光分行向缅甸卫生与体育部捐赠15万只医用口罩，用于支持缅甸卫生部门抗击疫情；中国通用技术集团向缅甸铁路部门捐赠14000只医用口罩，用于保护列车乘务人员和车站服务人员；深圳工业园区集团向仰光省政府捐赠10000只医用口罩；万宝铜矿向缅甸卫生与体育部捐赠10500只医用口罩和500套防护服；日前，中国建筑缅甸公司向缅甸投资委员会捐赠5000只口罩；海能达集团向缅甸警方捐赠5000只口罩。中国企业的社会责任感和胞波情谊让缅甸人民在泼水节前一次又一次感受到温暖。

中国驻缅甸大使陈海表示，新冠疫情暴发以来，中缅两国政府和人民互相支持互相帮助，体现出深厚的传统友谊，表明中缅两国就是休戚与共的命运共同体。中国企业非常重视履行社会责任，在缅甸面临困难的时候，中国企业没有缺席没有旁观，他们慷慨解囊鼎力相助，也说明两国人民是真朋友、真伙伴。

中国工商银行仰光分行行长何壁清表示，中缅两国山水相连胞波情深。中国疫情爆发时，缅甸政府、军方以及社会各界向中国伸出援助之手；现在缅甸也出现确诊病例且还在不断增多，缅甸人民的困难就是我们的困难，中国工商银行总行在获知缅方物资需求后，第一时间安排采购了15万只医用口罩支援缅甸，希望两国人民同舟共济，共克时艰。

下缅甸（缅南地区）铁路局局长昂杜腊表示，虽然缅甸铁路系统采取了一系列防护措施，但在目前严峻的疫情面前还十分不够，我们急需支援，中国朋友急我们之所急，捐赠的医疗物资可以最大限度保护铁路职工和车站人员免受病毒侵扰，更好地为乘客服务。

仰光警方也对中国企业的捐赠表示感谢，期待泼水节期间能更好地维持社会秩序，让大家安心过节。

(责编：杨牧、刘洁妍)