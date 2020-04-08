乌兰巴托中国文化中心举办抗击疫情系列文化活动

人民网乌兰巴托4月8日电（记者 霍文）日前，乌兰巴托中国文化中心举办了主题为“疫情之下的中蒙友谊”和“我所了解的中国”写作绘画网络比赛活动，来自蒙古国首都乌兰巴托和其他省份的蒙古国中小学生，用画笔表现出了这场危机之下的中蒙友谊，以及共同战胜疫情的美好愿望。

据了解，本次活动主要面向蒙古国学习中文的中小学生。截至目前，主办方已收到各类参赛作品数十件，主要以中蒙联合抗击疫情为主题。来自乌兰巴托市普通话学校6岁小朋友的绘画作品《病毒，停下！》用画笔表达了疫情尽快停止、病毒尽快散去的美好愿望。另一幅名为《胜利》的绘画作品中，身着旗袍和蒙古袍的两位少年，将他们脚下的新冠病毒紧紧勒住，象征着中蒙两国人民携手战“疫”，共同守护生命和健康。

题为《友谊合作守护健康》的绘画作品，手臂上分别用中文和蒙文写着“滴水之恩，当涌泉相报”，画面的背景除了中蒙两国国旗和版图外，还有蒙古国各界捐款、在蒙古包内祈福、医护人员照料病人、向医护人员献花等内容，充分反映了面对疫情中蒙两国守望相助、共克时艰的珍贵友谊。

据中国驻蒙古国大使馆文化参赞陈霜介绍，受全球新冠肺炎疫情影响，蒙古国政府将公共文化和旅游活动禁令延长至4月30日，各学校继续停课。为切实履行疫情防控措施，同时继续开展文化活动，乌兰巴托中国文化中心充分利用互联网平台，在蒙古国学生中开展文化交流互动，积极探索疫情期间开展文化活动的新模式。

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