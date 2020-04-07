两万里驰援，一条心战“疫”

人民网阿布贾4月7日电（姜宣、周玥晗）4月6日晨，黄金海岸、可可之乡加纳从晨曦中醒来，一架满载中国援助医疗物资的包机迎着旭日，徐徐降落在加纳首都机场。中国驻加纳大使王世廷和加纳外长博奇韦、卫生部长曼努、十余位中西非国家驻加使节以及联合国驻加协调员、世界卫生组织驻加国别代表、世界粮食计划署驻加代表、联合国人道主义应急仓储经理等在机场迎接这位远道而来的“贵客”。加纳各大媒体均赴机场报道，“长枪短炮”布满现场。

这架飞机不同寻常，它是中国政府援助非洲国家抗击疫情的首架包机，满载着中国援助中西非18个国家的医疗物资。患难见真情，中国政府在关键时刻再次伸出援手，体现了真实亲诚对非政策理念，赢得了广大非洲国家和国际社会的交口称赞。

飞机甫一停稳，医疗物资从机舱后鱼贯而出，内含18万只医用口罩、3.6万只N95口罩、3.6万套医用防护服、9000台额温枪、3.6万个医用隔离眼罩、18万副医用手套、18万副鞋套以及呼吸机。这些物资将以加纳为转运中心，通过联合国人道主义应急仓储渠道，进一步分送至尼日利亚、塞内加尔、加蓬、塞拉利昂、几内亚比绍、几内亚、科特迪瓦、冈比亚、利比里亚、马里、布基纳法索、赤道几内亚、多哥、贝宁、刚果（布）、佛得角、圣多美和普林西比等17个中西非国家，为当地抗击疫情解燃眉之急。

迎接仪式上，王世廷代表中国政府致辞表示，在习近平主席亲自指挥亲自部署下，中国上下一心、众志成城，用中国力量筑牢控制疫情蔓延的防线，用中国速度为世界防疫争取宝贵时间，用中国实践为世界防疫树立新标杆，赢得了国际社会的高度赞誉。在抗疫斗争中形成的有益做法和经验，正在成为各国抗疫的重要借鉴。

王世廷表示，中国尝过新冠病毒的苦，深知抗击疫情的难，铭记在抗疫斗争最吃劲时向我们伸出援手的非洲兄弟。虽然现在中国抗疫形势依然严峻复杂、医疗物资并不充裕，但我们中国人讲究投桃报李，决不会对非洲的疫情坐视不管。目前，无论在物资援助、信息交流、经验分享还是在动员地方省市、企业、侨社等全社会力量上，中国都走在了国际援非抗疫的最前列。

王世廷说，人类只有一个地球，我们是命运共同体，是一家人。面对新冠肺炎疫情全球“大流行”，当务之急是停止“指责游戏”，抵制污名化和政治化，携起手来共同抗疫。这次中国政府援助中西非18国的医疗物资都是当地紧缺的、急需的，再次体现了中非患难与共、守望相助的兄弟情谊，生动诠释了人类命运共同体的深厚内涵和时代价值。相信在国际社会的共同帮助下，非洲一定能早日战胜疫情。

博奇韦代表18个受援国致辞，高度评价中国为非洲抗疫所作积极贡献，盛赞中非、中加友谊。博奇韦表示，国际社会对习近平主席在应对疫情过程中的强大领导力和中国的行动力有目共睹，普遍表示钦佩和赞赏。面对新冠肺炎疫情“大流行”，只有团结起来才能取得最终胜利，中国为此作出了表率。加纳作为地区航空枢纽也要尽一份力，将积极协助联合国机构，及时把医疗物资送达其余17国。

曼努热情赞扬中国在非洲抗疫关键时刻伸出援手，表示这些医疗物资都是加纳抗疫所急需的，是一线医护人员的“守护者”。疫情无国界，加纳将继续与国际社会特别是中国加强合作，共同取得抗击疫情的最终胜利。

赤道几内亚驻加纳大使、非洲国家驻加外交使团长阿巴哈代表中西非17国驻加使节感谢中国政府驰援抗疫，并动情说道，对非洲而言，中国是完全值得信赖的伙伴，在非洲有需要时，中国从未缺席。

大道至简，行久致远。一场席卷全球的公共卫生危机，更加凸显人类命运共同体理念的时代价值和现实意义。“中方愿为防止疫情在世界范围内扩散蔓延作出更多贡献”，在习主席同世界各国领导人交往互动中，温暖真挚的中国情谊传向四方。这是中国的理念与主张，更是中国的作为与担当。相信经过此次疫情的考验和洗礼，中非、中加友谊将不断升华，共同发展与繁荣的步伐将更加坚定！

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